Una mujer murió en un accidente en la Ruta 34 de Chubut

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(OPI Chubut) – Una mujer falleció este martes en un trágico choque frontal sobre la Ruta Provincial N°34, a la altura del sector conocido como Gauchito Gil entre Trevelin y Aldea Escolar.

El choque se produjo entre un automóvil Ford Fiesta y una camioneta Toyota Hilux, en la Ruta 34 camino a Aldea Escolar.

La policía provincial se encuentra investigando el origen del accidente y en el lugar trabajaron bomberos voluntarios de Trevelin y personal médico para asistir a las personas involucradas, donde hubo dos personas más heridas que fueron derivadas a un hospital de Esquel. (Agencia OPI Chubut)