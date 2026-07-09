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El gobierno de Santa Cruz y los gremios docentes ADOSAC y AMET se reunieron este jueves 9 para sellar el acuerdo salarial para el segundo semestre del año y se prevé que los maestros provinciales tendrán un incremento del 17,8% acumulado a diciembre próximo.

La negociación se cerró, aunque desde ADOSAC insistieron en que reclamarán mejoras salariales cuando se retomen las negociaciones en octubre próximo.

La oferta integral y única del gobierno de Claudio Vidal implica incrementos salariales acumulativos, devolución de días caídos durante los meses de agosto y octubre y evaluar la creación de nuevos cargos para el ciclo lectivo 2027.

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El acuerdo también implicó que se dejó sin efecto la conciliación obligatoria que regía hasta el momento y fijó una nueva instancia de discusión laboral para agosto.

De esta manera, se prevé que el Consejo Provincial de Educación liquidará un incremento del 3% sobre el valor punto correspondiente a junio, que será abonado mediante una planilla complementaria durante julio.

A ese porcentaje se suma un aumento del 10% en julio y nuevas subas acumulativas del 1% mensual en agosto, septiembre, octubre y noviembre. (Agencia OPI Santa Cruz)