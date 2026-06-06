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(Por: Rubén Lasagno) – De acuerdo al informe del acumulado del Fondo UNIRSE al que tuvo acceso OPI Santa Cruz producido hasta febrero 2026 por el Comité Administrado del Fondo Fiduciario UniRSE (Artículo 1° de la Resolución N°39/18) y de acuerdo a distintitas Resoluciones ejecutadas en el mismo sentido, la presidencia aprobó las propuestas de inversión del Banco de Santa Cruz S.A., con el argumento de que las mismas proporcionen mejores resultados e incrementen el patrimonio Fideicomitido.

En virtud de lo expuesto, gracias al auxilio profesional en materia de administración contable al que recurrimos y de acuerdo al detalle documental al 28 de febrero de 2026 como producto de las colocaciones financieras, hemos podido determinar que en la cuenta bancaria del Fondo Unirse, en el período establecido (el último conocido, el de este semestre se ignora) ingresaron $ 28.514.325.267,08 en concepto de intereses, de los cuales $ 17.316.892.060,25 se originaron entre los meses de septiembre de 2025 a febrero de 2026.

Cabe aclarar que nos falta conocer el último informe que debe producir el Comité correspondiente, pero al menos éste detalle nos sirve para analizar el rendimiento básico y general que ha tenido para el gobierno, el manejo bancario de los referidos fondos que, según el propio Ejecutivo, no alcanzan para nada.

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Si tenemos en cuenta la renta que dio esta colocación en solo 6 meses, en la práctica alcanzaría para pagar el medio aguinaldo de todos los municipios, por ejemplo. Lo que intentamos señalar es que plata hay, el problema es cómo la utiliza el gobierno provincial, para lo cual vamos a desplegar el análisis general de los números desglosados de este oscuro fondo minero que nunca termina de transparentarse y pocos o nadie controla ni cuestiona.

Las comparaciones odiosas pero necesarias

Hemos desarrollado un cuadro histórico en base a los datos oficiales sobre los montos históricos que ha manejado el Fondo UNIRSE desde su creación el cual expone la evolución financiera del Fideicomiso a lo largo de una década (2016-2025), desglosando los ingresos (aportes), los fondos destinados a proyectos y el porcentaje de ejecución, como puede leerse en el cuadro que vamos a analizar.

Y es necesario aclarar que estamos muy lejos de pretender resaltar en este informe que en las gestiones de Alicia Kirchner hubo transparencia en el manejo de este nicho de oportunidad y corrupción inventado por la ex gobernadora, pero al menos en la exposición de los datos oficiales, la información es objetivamente precisa.

Si observamos la segunda tabla consolida con datos oficiales dividiéndolos en dos períodos de gestión (“Gestión AK – Alicia Kirchner” y “Gestión CV” – Claudio Vidal) tenemos que en la Ggestión AK (89 meses) se recaudó $12.313 millones y financió proyectos por $11.538 millones, consolidando un alto nivel de ejecución promedio del 94%. Sus ingresos promedios mensuales fueron de $138,3 millones.

La verdad del Fondo UNIRSE: del 94% ejecutado por el Kirchnerismo, al 20% ejecutado por Vidal. Esta gestión recaudó 8 veces más e invirtió 4,6 veces menos

En la gestión CV (actual y de 21 meses de gobierno) si bien es una fracción del tiempo, los datos fácticos determinan que recaudó casi ocho veces más a nivel nominal ($ 94.718 millones) pero financió proyectos por $19.034 millones.

Esto arroja un nivel de ejecución de apenas el 20%, cuando en realidad sus ingresos promedios mensuales se dispararon a $4.510 millones.

Evolución Anual (2016-2025)

La tabla correspondiente al período 2016-2023, nos permite observarun nivel de ejecución consistentemente alto. El porcentaje de ejecución oscila entre el 62% (2022) y picos de 117% (2019) y 115% (2020), lo que indica que en esos años específicos, se financió por encima de los ingresos corrientes, probablemente utilizando remanentes o reservas del fondo.

En cambio en el Período 2024-2025 se produce un salto exponencial en los aportes nominales. Los ingresos pasan de $4.703 millones en 2023 a $22.021 millones en 2024 y escalan bruscamente a $72.696 millones en 2025. Sin embargo, los proyectos financiados no acompañan este crecimiento: en 2024 se destinaron $ 9.777 millones y en 2025 el monto incluso se reduce a $ 9.256 millones.

Como resultado del punto anterior y de acuerdo a estos datos oficiales que tiene en su poder el propio Ejecutivo provincial, el porcentaje de ejecución se desploma al 44% en 2024 y cae a un nivel crítico del 13% en 2025. ¿Cómo habrá evolucionado en el año 2026, información que aún no poseemos?.

La variabilidad

La variable más destacada del cuadro que mostrramos es la “Variación a precios corrientes” del 3160%. Esta cifra abismal explica el salto de los ingresos promedio mensuales de $138 millones a más de $4.500 millones.

Esto que en Economía algunos definen como “hipervariabilidad en los ingresos nominales”, que muy probablemente esté atada a la devaluación del tipo de cambio oficial y a la inflación, dado que los aportes del UNIRSE que provienen de la actividad minera exportadora, genera una distorsión visual si solo se miran los montos en pesos. La verdadera variabilidad de gestión se observa en el porcentaje de ejecución.

Mientras que en los primeros 89 meses el fideicomiso funcionaba como una herramienta de flujo constante (el dinero entraba y se gastaba casi en su totalidad en proyectos, 94%), en los últimos 21 meses se transformó en una herramienta de retención. A pesar de tener una disponibilidad de fondos extraordinariamente mayor en términos nominales, la asignación de esos fondos a proyectos reales se contrajo de forma drástica al 20%.

¿Qué muestran los datos oficiales?

La conclusión central que arroja el cuadro expuesto en este análisis es un cambio drástico en la política de administración del Fideicomiso UNIRSE,pasando de un modelo de “alta ejecución y reinversión” a un modelo de “acumulación y subejecución”.

La gestión actual (“Gestión CV”) cuenta con ingresos récord a precios corrientes (impulsados por una variación del 3160%), pero ha decidido frenar la salida de esos fondos hacia la financiación de proyectos.

El dato más crítico es que entre 2024 y 2025, a pesar de que los ingresos se triplicaron (de $22 mil millones a $72 mil millones), el monto destinado a proyectos disminuyó en valores absolutos.

En términos prácticos, el cuadro demuestra que la explosión en la recaudación del fondo no se está traduciendo en obras o proyectos para la provincia, resultando en un fondo fiduciario altamente líquido pero inmovilizado en su función original.

la realidad de la ejecución nominal

A nivel estrictamente contable y de montos nominales, queda plenamente demostrado que la gestión de Vidal (CV) no invirtió menos pesos; destinó $19.034 millones frente a los $11.538 millones de la gestión de Kirchner (AK). Es decir, en cantidad de billetes, invirtió 1,65 veces más.

Sin embargo, al aplicar la lógica de la escala administrativa que es la de evaluar el comportamiento en proporción al volumen de dinero que manejó cada administración, el escenario se invierte drásticamente debido al derrumbe del porcentaje de ejecución:

La gestión anterior (AK), ejecutó el 93,7% de los fondos que le ingresaron mientras la gestión actual de Vidal (CV) ejecutó apenas el 20,1% de sus ingresos.

De acuerdo al análisis profesional que no ayudó a contextulizar esta información oficial, para determinar exactamente cuántas veces menos se invirtió en términos de política pública y proporcionalidad, se debe cruzar la tasa de eficiencia de ambas gestiones la cual numérciamente queda compuesta de la siguiente manera: 93,71 / 20,10 = 4,66. Esto indica que en proporción a la masa de dinero extraordinaria que tuvo a su disposición, el actual gobierno de Vidal invirtió 4,66 veces menos que la administración anterior.

Para dimensionar esta contracción con números concretos, hicimos el siguiente ejercicio proyectivo:

Si el gobierno actual hubiera mantenido el mismo ritmo de reinversión del fideicomiso (ese 93,7%), sobre una recaudación récord de $94.718 millones debería haber destinado aproximadamente $ 88.750 millones a proyectos propios.

Al haber inyectado únicamente $19.034 millones, existe una brecha de casi $70.000 millones inmovilizados, lo que consolida estadísticamente la caída de 4,6 veces en el nivel real de la inversión pública.

Como queda demostrado, solo con el análisis histórico del uso del Fondo UNIRSE, éste gobierno tiene y ha tenido y dispuesto de los Fondos suficientes y el dinero que dice no disponer, el problema es cómo se lo ha utilizado o y cómo se lo utiliza.

El presente informe tiene como único objetivo establecer comparaciones que demuelan el discurso de que en Santa Cruz falta plata, lo cual bajo ningún punto de vista justifica o pretende señalar que el uso que le ha dado Alicia Kirchner en sus dos gestiones, haya sido la que corresponde, teniendo en cuenta la opacidad que hicieron características sus dos administraciones. (Agencia OPI Santa Cruz)