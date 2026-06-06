El ministro del Interior Diego Santilli selló acuerdos en Misiones

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El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, encabezó este viernes una comitiva oficial en la ciudad de Posadas para asegurar consensos legislativos con los máximos referentes del oficialismo de la provincia de Misiones. La agenda central del funcionario nacional apuntó a coordinar el avance de las políticas públicas y consolidar la relación institucional entre la Casa Rosada y la administración litoraleña.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, recibió al funcionario nacional en la capital provincial para repasar los puntos críticos de la agenda compartida. El encuentro formal activó mecanismos de negociación directa sobre el financiamiento de las economías regionales y el impacto de la coyuntura económica en el territorio provincial.

El diputado provincial y conductor del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, manejó el segundo tramo de las conversaciones de alto nivel. Diego Santilli articuló con el jefe político del oficialismo misionero el diseño de la estrategia parlamentaria que la Nación pretende desplegar en el Congreso.

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Desde la gobernación misionera calificaron las mesas de trabajo como el canal formal para aceitar la relación bilateral. El Ministerio del Interior de la Nación cerró las jornadas sin anuncios de partidas presupuestarias específicas para la provincia de Misiones. (Agencia OPI Santa Cruz)