Mauricio Macri acusó a Javier Milei de manosear la Justicia

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El quiebre entre los socios políticos sumó un capítulo de tensión institucional en la provincia de Santa Fe. El ex presidente Mauricio Macri acusó al gobierno del mandatario Javier Milei de ejecutar un avance discrecional sobre el sistema judicial al intentar bloquear las designaciones de magistrados aprobadas por el Poder Legislativo.

La confrontación formal escaló tras la validación en el Senado de la Nación del pliego que designa como jueza a María Verónica Michelli. La Casa Rosada pretendió retirar la postulación de la candidata debido a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, una maniobra que naufragó en la Cámara alta.

El conflicto escaló cuando el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, afirmó públicamente que el jefe de Estado no posee la obligación constitucional de rubricar el decreto de nombramiento definitivo. Esta postura del funcionario nacional encendió los cruces políticos dentro del espacio aliado.

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Durante el acto partidario del PRO enmarcado en la gira federal Próximo Paso, el ex jefe de Estado afirmó que los anuncios erráticos sobre el Poder Judicial dañan la confianza pública. El dirigente remarcó que mantener la acefalía en los tribunales mediante la improvisación atenta de forma directa contra el arribo de inversiones privadas.

Los lineamientos económicos del oficialismo, basados en el equilibrio fiscal y el ordenamiento macroeconómico, retienen el aval de la estructura del PRO. Las diferencias tácticas radican en el modelo de construcción institucional y el respeto a la división de poderes establecida en la Constitución Nacional.

La centralidad unipersonal en la toma de decisiones motivó una advertencia explícita por parte del ex mandatario en territorio santafesino. El titular del partido amarillo señaló que las instituciones existen para fijar límites precisos y evitar que los funcionarios actúen bajo la premisa de ser más importantes que el sistema.

Para trazar un paralelismo de gestión, el dirigente analizó la crisis institucional y deportiva que atraviesa el club Boca Juniors. El ex presidente de la entidad deportiva comparó la lógica política de la Casa Rosada con la administración del actual presidente del club, Juan Román Riquelme. (Agencia OPI Santa Cruz)