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(Por: Rubén Lasagno) – Y la presión sigue. El gobierno mantiene al ministro de Economía Ezequiel Verbes, a la Ministra Elmiger y a Pedro Luxen a la vanguardia del “Operativo seducción” cuyo principal objetivo son los diputados (propios y ajenos) y en segundo término los intendentes. Paralelamente, los medios pautados exhiben todas y cada una de “las bondades” que traerá el empréstito y no dejan de detallar la importancia que tendrá para los municipios, haciendo declarar a funcionarios que resaltan estas bondades. La verdad es otra.

Claudio Vidal, más allá de “las necesidades” de contar con fondos para lubricar los gastos del déficit provincial, asumió el compromiso ante Caputo, de lograr el ingreso de los 600 millones de la divisa norteamericana que Milei necesita en un corto tiempo; de hecho, después de las vacaciones invernales, el gobierno nacional tiene una ventana muy reducida para hacerse de esos fondos.

Ayer se desarrolló una nueva reunión donde el gobierno presentó un fárrago de “obras” sobre las cuales OPI Santa Cruz y News estamos trabajando para detallar cada una de las propuestas en una importante investigación que llevamos adelante y entre ellas, ayer se expusieron obras para Puerto Santa Cruz donde se incluían las obras para el puerto de Punta Quilla.

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La obra ofrecida ya está hecha

El proyecto de endeudamiento presentado por Verbes, Elmiger y Luxen ayer contempla una inversión “para la implementación del programa integral de mantenimiento, ampliación y modernización de la infraestructura operativa portuaria del Puerto de Punta Quilla de USD 5.240.063,00”.

El problema es que en la misma reunión la Diputada por el Pueblo de Puerto Santa Cruz Fabiola Loreiro (Por Santa Cruz) les recordó a los funcionarios provinciales que las obras de Punta Quilla ya se hicieron y otras, han sido programadas, licitadas, publicadas y ejecutadas con fondos provenientes de otros orígenes de inversión, lo cual dejó claramente de manifiesto que el gobierno ha hecho un collage de obras para abultar ficticiamente el monto de la inversión que dice necesitar para tomar el endeudamiento. En síntesis: miente para forzar el endeudamiento, dicho esto, los diputados que firmen su viabilidad deberán hacerse cargo de las verdades y las mentiras que desde aquí mismo, estamos marcando.

El detalle trucho

Bajo el nombre “PROYECTOS PORTUARIOS AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA PORTUARIA – PUERTO PUNTA QUILLA” ayer se presentó un programa integral de mantenimiento de infraestructura portuaria, para el Puerto de Punta Quilla, el cual contempla el mantenimiento de los servicios prestados actualmente y la ampliación, con nuevos servicios, con el objetivo “de diversificar la matriz productiva de la terminal”, según el documento.

El documento especifica “MANTENIMIENTO EN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA” Se renovará el cableado desde Transformadores de 250Kva a tableros en recinto portuario, se renovarán gabinetes de tableros principales y secundarios, como sus llaves, disyuntores y protecciones. Se incluye recambio de luminarias en torres de iluminación.

Agrega “REPARACIÓN DE DEFENSAS EN DUQUES DE ALBA” Se realizará el desmontaje de defensas deterioradas en duques de alba norte y sur, y se montarán estructuras nuevas en su lugar.

Continúa la especificación: “ESTRUCTURA DE ENCHUFES PARA REEFERS: Se incorpora una nueva estructura metálica para enchufes de reefers, proyectando la provisión para 112 contenedores. Se incorpora ampliación de playa de maniobra”.

Además señala “REPARACIÓN DE FRENTE DE DEFENSA SITIO EXTERNO: Se realizará recambio de placas metálicas con goma vulcanizadas de 5 defensas en sitio externo”.

Luego incluye “REPARACIÓN DE SISTEMA DE LUCHA CONTRA INCENDIO: Se realizará mantenimiento e instalación de Bomba N°1 y reparación de cañería”.

“INSTALACIÓN DE GENERADOR: Se prevén trabajos de instalación de generador existente, para proveer electricidad e iluminación en zonas prioritarias del recinto portuario para casos de corte de energía eléctrica”.

“CÁMARAS CCTV: Se proyecta la ampliación del sistema de cámaras de vigilancia”.

Y finalmente considera en el rubro “CERCADO PERIMETRAL: el cercado perimetral en la parte superior del recinto, con la finalidad de garantizar la seguridad de la terminal”.

Una confesión

Un funcionario de la Cámara de Diputados de la provincia, señaló off de record a esta Agencia que sabía que estarían ofreciendo dinero a algunos diputados, desde el entorno del gobierno, para lograr el voto positivo del endeudamiento o bien su ausencia en la sesión donde deba tratarse, para que se pueda configurar los 2/3 que necesitan.

“Esto (el ofrecimiento de dinero) comenzó, aparentemente, para asegurar los propios, pero lo hacen extensivo a la oposición que necesitan que si o si les den las manos o de otra forma, pasará las Comisiones, pero la sesión, no”, expresó la fuente, lo cual, hasta el momento, no hemos podido corroborar fehacientemente por boca de algún legislador que haya recibido la propuesta, pero aún así no se puede desconocer ni descartar que la billetera oficial ha sido y sigue siendo un “arma letal” para comprar voluntades en el congreso o en las legislaturas. (Agencia OPI Santa Cruz)