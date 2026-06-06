Diputados sesionará el 24 de junio por fondos buitre

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ordenó a los jefes de las bancadas parlamentarias reservar el próximo 24 de junio para abrir el recinto. El temario digitado por el Poder Ejecutivo exige la aprobación de desembolsos financieros y regulaciones corporativas.

La convocatoria quedó sellada el martes pasado en el despacho del legislador riojano. Allí, las principales espadas parlamentarias de la oposición dialoguista y del oficialismo recibieron la instrucción de acelerar las comisiones para emitir los dictámenes correspondientes. El cronograma ubica la sesión entre los partidos que la selección argentina disputará contra Austria, el 22 de junio, y Jordania, el 27 de junio.

El costo del cierre del default de 2001

El expediente de mayor impacto financiero contempla la autorización de un plan de pago por un total de 171 millones de dólares destinado a dos fondos buitre. La iniciativa cuenta con media sanción del Senado de la Nación desde el jueves pasado con 40 votos afirmativos y 22 negativos. El acuerdo de conciliación económica con la administración de Javier Milei fija el límite legal de aprobación para el 30 de junio.

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El desglose de las obligaciones fiscales detalla que el Estado nacional transferirá 67 millones de dólares a la firma Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares al grupo de holdouts conducido por Attestor Value Master Fund LP. El pacto sellado en los tribunales de Estados Unidos incluyó una quita del 30% sobre el capital reclamado por los bonistas remanentes del default del año 2001.

Exenciones impositivas por treinta años

El bloque oficialista buscará aprobar el denominado Súper RIGI, un esquema que eleva el piso mínimo de inversión a 1.000 millones de dólares, a diferencia de los 200 millones estipulados en el régimen anterior. El proyecto otorga estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un plazo de 30 años a corporaciones que desarrollen proyectos vinculados al litio, uranio, hidrógeno verde e inteligencia artificial.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología recibieron las exposiciones del Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. El plan del Ejecutivo estira la vigencia del beneficio a un esquema de 5 años más 1 de prórroga, y prohíbe explícitamente el ingreso de proyectos de infraestructura ya existentes.

Control sobre las gestiones corporativas

La agenda del 24 de junio incorpora el proyecto de ley que regula la gestión de intereses ante la administración pública. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General fijó una audiencia con organizaciones civiles para el próximo miércoles a las 14 hs. El oficialismo planifica firmar el dictamen de mayoría el 17 de junio, un día después del partido local frente a Argelia.

La normativa obliga a la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses donde deben inscribirse empresas e intermediarios. Las corporaciones tendrán que presentar declaraciones juradas con los nombres de sus clientes y los beneficios perseguidos. Los funcionarios de la Casa Rosada y los miembros del Congreso de la Nación quedarán obligados a publicitar cada audiencia que mantengan con los lobistas acreditados. (Agencia OPI Santa Cruz)