Aumentó un 40% la demanda de asistencia social en Río Grande

- Publicidad -

(OPI TdF) – A consecuencia de la pérdida de empleo, la caída del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida se registró un fuerte incremento en la demanda de asistencia social en el municipio de Río Grande.

Según los registros municipales, la demanda creció cerca de un 40% en los últimos meses y señalaron desde el municipio que “los pedidos de ayuda están vinculados principalmente a la compra de alimentos, medicamentos, el pago de alquileres y servicios básicos”.

La secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars destacó el “incremento significativo de la cantidad de personas que requieren acompañamiento”.

- Publicidad -

“Las situaciones siguen siendo las mismas: alimentos, remedios, alquileres, boletas de luz o gas. Lo que ha crecido es la cantidad de familias que necesitan acompañamiento”, afirmó la funcionaria quien destacó que las causas son el “deterioro de las condiciones económicas y laborales que atraviesa la provincia”.

El impacto en el crecimiento de la demanda de asistencia social alcanza tanto a quienes perdieron su empleo como a aquellos trabajadores que, pese a conservar su empleo, tienen cada vez más dificultades para afrontar los gastos cotidianos.

El municipio decidió priorizar “los recursos destinados a programas alimentarios, de salud y asistencia directa para familias en situación de vulnerabilidad” y también reforzó convenios y mecanismos de recuperación de alimentos con organizaciones sociales para ampliar la capacidad de respuesta ante una demanda creciente. (Agencia OPI Tierra del Fuego)