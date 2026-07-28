Jaldo desdobla comicios en Tucumán y decreta el uso de Ficha Limpia

- Publicidad -

El mandatario estableció el nuevo calendario y aplicará el filtro de antecedentes penales para candidatos. La decisión generó el rechazo inmediato de la dirigencia local aliada a la Casa Rosada.

Osvaldo Jaldo, gobernador de la provincia de Tucumán, firmó el decreto que convoca a elecciones generales para el 9 de mayo de 2027. La medida oficializa el desdoblamiento del calendario provincial respecto de los comicios nacionales estipulados para octubre.

La Secretaría de Comunicación de Tucumán detalló que el electorado definirá los cargos de gobernador y vicegobernador, 49 diputados provinciales, 19 intendentes y 93 comisionados comunales. El diseño de la votación excluye las primarias abiertas (PASO) y sostiene la boleta de papel tradicional, marcando un límite a las exigencias operativas de la oposición.

- Publicidad -

El anuncio se materializó en la Casa de Gobierno provincial, donde el jefe del Poder Ejecutivo estuvo escoltado por Miguel Acevedo, vicegobernador, y Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán. La escenificación buscó proyectar unidad interna frente al distanciamiento estratégico de La Libertad Avanza, espacio que venía sosteniendo una alianza legislativa con los diputados tucumanos en el Congreso Nacional.

El filtro de los antecedentes penales

El texto administrativo introduce una herramienta de control para el armado de las listas del distrito. Los candidatos a la función pública deberán acreditar la ausencia de causas judiciales pendientes. El filtro legal busca depurar la oferta partidaria en una estructura burocrática cuestionada históricamente por el manejo de los fondos públicos.

La barrera jurídica rige tanto para legisladores como para autoridades ejecutivas en todas las jurisdicciones de la provincia.

“Por primera vez en la historia de la provincia este decreto contiene la Ficha Limpia. Los aspirantes deberán probar que no poseen cuentas pendientes con la Justicia“, justificó Osvaldo Jaldo.

Frente a las acusaciones de manipular los tiempos institucionales para blindar el territorio, el oficialismo tucumano defendió la temporalidad del llamado. El Ejecutivo argumenta que la fecha elegida respeta los plazos previstos por la legislación y replica estrictamente el modelo aplicado en los procesos electorales de 2019 y 2023.

La fractura con el bloque libertario

La decisión de anticipar la disputa en las urnas quebró la sintonía discursiva con el gobierno nacional. Lisandro Catalán, ex ministro del Interior y actual titular de La Libertad Avanza provincial, acusó a la administración local de prolongar el atraso estructural del distrito y exigió una reforma sistémica.

La estructura libertaria demandó la eliminación total de los acoples partidarios para instaurar listas únicas por espacio político.

La respuesta del gobierno provincial exhibió fisuras narrativas. El mandatario argumentó ante los medios que las reformas incluían la incorporación de la boleta única producto de consensos políticos, a pesar de que la propia comunicación oficial confirmó minutos antes el uso exclusivo del formato de papel tradicional. La administración sostiene que la reciente eliminación de partidos municipales ya redujo el volumen de fuerzas habilitadas. (Agencia OPI Santa Cruz)