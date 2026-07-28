La confianza en el gobierno de Milei cae al 1,94 en julio

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El estudio de la Escuela de Gobierno registró un desplome del 21% interanual. La mayor pérdida de apoyo ciudadano se concentró en la percepción de eficiencia para administrar el Estado.

La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella midió un nuevo retroceso en la aprobación del Ejecutivo nacional. El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó un 6,5 por ciento durante julio de 2026 y se ubicó en 1,94 puntos sobre un máximo de cinco.

Según el estudio que se confecciona desde noviembre de 2001, el leve repunte del 3,9 por ciento registrado en junio resultó transitorio. La serie de retrocesos de este año expone caídas del 2,8 por ciento en enero, 0,6% en febrero, 3,5% en marzo, 12,1% en abril y 1,6% en mayo, consolidando una retracción del 21 por ciento interanual.

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El análisis técnico de la consultora Poliarquía expone el deterioro progresivo de la administración de Javier Milei. El promedio de la gestión descendió a 2,37 puntos, su valor más bajo, tras auditar 1.000 casos en 39 localidades de más de 10.000 habitantes entre el 1 y el 16 de julio de 2026, con un margen de error estándar de ±0,06 puntos.

La crisis en la resolución de los problemas públicos

De los cinco componentes que estructuran el índice, cuatro acusaron el impacto negativo de julio. El área de “Eficiencia” centralizó el daño estructural con una pérdida abrupta del 15,4 por ciento, perforando la línea de flotación hacia los 1,79 puntos.

La capacidad de ejecución efectiva se convirtió en el flanco más expuesto del oficialismo.

En estricta sintonía, la métrica que audita la “Capacidad” gubernamental bajó un 7,3% hasta ubicarse en 2,28 puntos. El segmento sobre la “Preocupación por el interés general” descendió un 6,9% para tocar los 1,51 puntos, mientras que la “Evaluación general del gobierno” retrocedió 2,5% y cerró en 1,64 puntos.

El factor honestidad y el peso de la historia

Frente al esquema de caídas, un único componente resistió la presión ciudadana y se mantuvo estático. El rubro de “Honestidad” retuvo 2,45 puntos, marcando una oscilación prácticamente nula del -0,4 por ciento respecto de los números de junio.

El contraste de la historia institucional reciente ubica a este tramo de gestión bajo advertencia.

“En la comparación específica del mes 31 de cada presidencia, el 1,94 de julio queda por debajo del valor que obtuvo Macri en ese mismo momento (2,01; -3,9%) y del registrado bajo Néstor Kirchner (2,26; -14,4%)”, señala el documento técnico.

Ese mismo corte temporal supera los niveles de los dos mandatos de Cristina Kirchner (1,87; +3,4% en el segundo y 1,69; +14,8% en el primero) y los de Alberto Fernández (1,12; +73,3%). Las cifras adquieren relieve al revisar los promedios totales en ese periodo: el de Mauricio Macri marcaba 2,27 puntos, y el de la administración de Fernández sumaba 1,69 puntos. (Agencia OPI Santa Cruz)