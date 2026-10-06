Municipio de Río Gallegos renovó cuatro áreas del gabinete comunal

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El intendente de Río Gallegos formalizó el recambio de cuatro carteras municipales e incorporó a su hermana en Desarrollo Comunitario, en el marco del último tramo de la administración comunal.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, tomó juramento este lunes a cuatro nuevos integrantes de su gabinete municipal. La reestructuración administrativa involucra la conducción de las secretarías de Deportes, Construcción y Ordenamiento Territorial, Planificación y Obras, además de Desarrollo Comunitario, área donde se formalizó la designación de María Grasso.

Las dimisiones aceptadas por el jefe comunal derivaron en relevos directos dentro del organigrama local. La salida de Silvina Juárez de la cartera deportiva derivó en la asunción de Ignacio Rodríguez Suárez, dirigente vinculado al Club Hispano Americano. Al cierre del acto institucional no se especificaron los números de decretos que convalidan los ceses de funciones ni las nuevas incorporaciones formales.

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La secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial registró la dimisión de Natalia Quiroz, quien traspasó la conducción al ex intendente de Puerto Santa Cruz, Néstor Fabián González. Con esta designación, el Ejecutivo municipal sumó a un ex jefe comunal del interior provincial a las tareas de administración urbana dentro de la capital santacruceña.

Relevos en la estructura de obras y acción social comunal

La conducción técnica de Planificación y Obras quedó bajo la responsabilidad de la arquitecta Marcela Vega, quien ya cumplía tareas en el ámbito municipal. Vega asumió el despacho operativo tras la salida de María de los Ángeles Grasso, hermana del intendente municipal, en un movimiento que reorganiza el seguimiento de los proyectos edilicios locales.

El recambio restante se concentró en la secretaría de Desarrollo Comunitario con la desvinculación de Mónica Gutiérrez. El despacho social quedó a cargo de María Grasso para afrontar el último año de gestión comunal, esquema orientado a articular la presencia barrial con el posicionamiento electoral previsto por la intendencia. (Agencia OPI Santa Cruz)