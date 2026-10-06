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Tras cuatro meses de investigación, la Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desbarataron el nuevo accionar de una organización criminal dedicada a traficar cocaína desde el norte argentino hacia la Patagonia. Dos personas fueron detenidas en el Aeroparque Jorge Newbery tras descubrirse que viajaban con casi 200 cápsulas de droga en sus estómagos.

El operativo se desencadenó luego de que los investigadores detectaran un cambio clave en el modus operandi de la banda familiar. Acostumbrados a utilizar micros de larga distancia para mover la mercancía, en esta ocasión optaron por la vía aérea. La pareja, de nacionalidad boliviana, había abordado un vuelo comercial en el Aeropuerto Internacional de Salta, con escala en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y destino final en Río Gallegos, Santa Cruz.

Al arribar a la terminal porteña, los pasajeros fueron interceptados por los uniformados y sometidos a un escáner corporal. Las imágenes confirmaron las sospechas de los efectivos: ambos presentaban elementos extraños alojados en sus tractos digestivos.

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Por indicación judicial, los detenidos fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”. Allí, bajo estricta asistencia médica, evacuaron un total de 199 cápsulas. El análisis y pesaje posterior confirmó que transportaban 2 kilos con 465 gramos de clorhidrato de cocaína.

El historial de la organización

Este golpe es el resultado de un seguimiento exhaustivo liderado por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” de Gendarmería, en coordinación con la PSA y la Mesa de Análisis Criminal de la Región X.

La estructura delictiva ya había sufrido dos reveses importantes este año operando bajo su modalidad tradicional.

El primer antecedente ocurrió en mayo, cuando una mujer fue detenida a bordo de un colectivo de larga distancia con 184 cápsulas ocultas dentro de una valija, en pleno viaje hacia San Carlos de Bariloche. El segundo operativo tuvo lugar un mes después, en junio, cuando las fuerzas de seguridad interceptaron en Mendoza a dos pasajeros bolivianos que viajaban en ómnibus con otros 188 envoltorios.

Estos secuestros previos permitieron a los investigadores mapear la ruta patagónica de la organización y anticipar su salto táctico hacia los vuelos de línea, frustrando así el nuevo intento de abastecer el sur del país.

Asimismo, el personal de la Fuerza secuestró 500 dólares estadounidenses, 2.530 pesos bolivianos, 840.700 pesos de moneda nacional y dos teléfonos celulares.

El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la droga, de todos los elementos hallados, como así también, la detención de los dos involucrados. La medida judicial se pudo concretar debio a un trabajo coordinado junto con la Unidad de Inteligencia Criminal “Mendoza” y “San Juan”. (Agencia OPI Santa Cruz)