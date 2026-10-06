Diputada propuso suspender sueldos a diputados que insulten en el recinto

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La iniciativa parlamentaria introduce un esquema de retención de dietas directas para frenar los enfrentamientos personales en el recinto y delimitar el alcance reglamentario de los fueros de expresión.

La diputada nacional de La Libertad Avanza por Mendoza, Mercedes Llano, ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para suspender por un mes el sueldo a los legisladores que profieran insultos, expresiones injuriosas, soeces o denigrantes durante la actividad parlamentaria. La medida busca penalizar los agravios personales directos en el ámbito legislativo sin vulnerar la protección constitucional sobre las opiniones políticas.

El texto legislativo fija que la sanción económica alcanzará los dos meses de haberes en situaciones de reincidencia, intimidación, amenazas o agresión física dentro del cuerpo. Llano fundamentó en el articulado que la crítica política representa una parte esencial del debate democrático, mientras que el agravio personal no debe admitirse como práctica en la labor legislativa.

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El esquema normativo garantiza que las opiniones, juicios de valor y posicionamientos ideológicos mantengan el amparo de la libertad de expresión parlamentaria. Según planteó la representante mendocina, la ciudadanía manifiesta hastío ante dirigentes que transforman el Congreso en un escenario de descalificaciones, por lo que resulta inviable revertir el descrédito institucional sin ejemplaridad y tolerancia en el recinto. La propuesta aguarda su giro a las comisiones correspondientes de la Cámara baja para su tratamiento reglamentario. (Agencia OPI Santa Cruz)