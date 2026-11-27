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El oficialismo aprobó en general la ley de gastos con 137 votos tras más de 15 horas de sesión, pero la oposición le impuso $11 billones para las casas de altos estudios y volteó el capítulo de Ciencia y Tecnología.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción en general al proyecto de Presupuesto 2027 tras una sesión de más de 15 horas que concluyó a las 3:30 de la madrugada, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. El resultado representó el tercer triunfo legislativo consecutivo para el gobierno de Javier Milei en la misma jornada parlamentaria, luego de que la Cámara baja aprobara la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Senado sancionara la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Durante la votación en particular del articulado, los bloques opositores revirtieron el diseño fiscal del Poder Ejecutivo en dos puntos sensibles del gasto público. El oficialismo perdió la votación del capítulo 2, que contenía el artículo 11 sobre financiamiento de las universidades nacionales, al cosechar 121 adhesiones frente a 130 rechazos.

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Acto seguido, el pleno de la Cámara baja aprobó el texto del dictamen de minoría de la oposición por 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones, fijando una partida de $11 billones para las universidades nacionales. Ese monto eleva en un 50% los $7,35 billones que había estipulado originalmente el Gobierno y recoge de manera íntegra el reclamo elevado por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). (Agencia OPI Santa Cruz)

El recorte en subsidios, vivienda y ciencia

La Cámara de Diputados de la Nación también rechazó en particular el capítulo 4 del proyecto de Presupuesto 2027 luego de que los sectores opositores cuestionaran el desfinanciamiento de organismos del sistema de Ciencia y Tecnología como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, advirtió antes de la votación universitaria que la modificación opositora “rompe con el equilibrio fiscal“.

En el resto de las jurisdicciones, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo consolida el ajuste del gasto real para el ejercicio 2027 respecto de los niveles de 2026. Las mayores contracciones interanuales recaen sobre los subsidios a la energía, que caen un 25,2% real, y los subsidios al transporte, que retroceden un 16,2% real, trasladando una porción mayor del costo operativo a las tarifas de los usuarios.

El esquema de podas presupuestarias alcanza además a la función Vivienda y Urbanismo, con una baja del 21,7%, y a Agua y Alcantarillado, que desciende un 12,9%. En el área social y laboral, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sufre una reducción del 13,7%, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia registra un recorte real del 10,7% frente a 2026.

Como contrapartida a esas reducciones, el articulado proyecta un incremento real del 31,5% para la función Defensa en comparación con el período 2026. Durante el debate en el recinto, el diputado Pablo Juliano, integrante del bloque Provincias Unidas, denunció además que la iniciativa oficial contempla una suba del 90% en los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Los cruces en el recinto

La defensa oficial del proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación estuvo encabezada por el diputado Bertie Benegas Lynch, miembro informante del dictamen de mayoría de La Libertad Avanza, quien acusó al Congreso de haber sido “cómplice de los gastos públicos desmedidos“. El legislador libertario sostuvo que el plan económico fue refrendado en las urnas en 2025 y pidió mantener lejos a “los políticos defaulteadores y megalómanos“.

En la misma sintonía se expresaron la diputada mendocina Mercedes Llano, quien contrapuso un modelo liberal austero frente al populismo y defendió la prohibición del financiamiento monetario del Tesoro, y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, quien respaldó la iniciativa para dar previsibilidad y sostuvo que “ningún argentino puede plantearse que el déficit fiscal es bueno“. El cierre oficialista quedó a cargo del titular de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien destacó el equilibrio fiscal y el federalismo del texto enviado por Milei.

Desde la vereda opuesta, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para defender el proyecto en el Parlamento y criticó la falta de presupuesto durante los dos primeros años de gestión. Sus compañeros de bancada Eduardo Valdés e Itai Hagman apuntaron contra el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, por el manejo discrecional de partidas para discapacidad y universidades, y calificaron el plan como un mecanismo para “licuar las partidas” en medio de una recesión económica.

Por último, desde las bancadas dialoguistas y federales surgieron fuertes objeciones al costo social del ajuste fiscal. El diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, afirmó que el Gobierno busca bajar la inflación generando recesión ante la caída de la recaudación, mientras que Martín Lousteau, de Provincias Unidas, concluyó que el déficit cero se alcanzó trasladando el peso financiero al resto de la población. (Agencia OPI Santa Cruz)