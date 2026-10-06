La Iglesia profundiza sus críticas al Gobierno de Javier Milei

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La agenda social sin resolución y las acusaciones cruzadas de intencionalidad partidaria tensionan los canales institucionales ante la inminente llegada del Sumo Pontífice al país.

El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, expuso un marcado distanciamiento institucional con la administración del presidente Javier Milei, en el marco de las celebraciones previas al arribo al país del papa León XIV. Las advertencias eclesiásticas sobre la intolerancia social chocaron con la actividad discursiva del mandatario en plataformas digitales, donde en un lapso menor a seis horas difundió mensajes agraviantes hacia los periodistas Luis Novaresio y Carlos Pagni, además de descalificar a comunicadores que abordaron coberturas sobre Flávio Bolsonaro.

La tensión escaló tras la homilía dominical pronunciada en la Basílica de Luján, donde el prelado porteño solicitó a la Virgen “curar los vínculos entre nosotros” tras argumentar que “las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal ya supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo argentino“. Desde los despachos de la Presidencia de la Nación se interpretó la prédica como un posicionamiento de corte partidario orientado a desgastar la gestión libertaria en favor de sectores vinculados al peronismo.

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El alineamiento del gabinete frente a la jerarquía católica quedó expuesto a través de las declaraciones públicas emanadas del equipo económico y la reserva diplomática. La Cancillería argentina, mediante la Secretaría de Culto y Civilización, mantuvo silencio institucional frente a los pronunciamientos de García Cuerva. En contraste, el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, cuestionó públicamente al arzobispo al manifestar: “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y mas predicar la palabra de Dios, Cuerva“, publicación que contó con la convalidación del ministro Luis Caputo.

El conflicto político convive con demandas concretas que la Iglesia mantiene sin respuesta por parte del Poder Ejecutivo Nacional. El episcopado reclama el tratamiento parlamentario de normativas que restrinjan las plataformas de apuestas virtuales y sancionen la ludopatía. De forma paralela, autoridades eclesiásticas y gubernamentales mantuvieron una audiencia técnica en el Ministerio de Salud para evaluar la crisis en el área de discapacidad, instancia tras la cual la coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina, María Baya Casal, confirmó la convocatoria a nuevas mesas de trabajo y exigió ampliar la representación de los sectores involucrados. (Agencia OPI Santa Cruz)