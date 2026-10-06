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(Por: Rubén Lasagno) – Una grave denuncia penal sacude al sector petrolero de la provincia de Santa Cruz, involucrando a la operadora estatal YPF y a una de sus empresas contratistas, Transportes Unidos Sociedad Anónima (TUSA). La justicia investiga una presunta maniobra fraudulenta diseñada para cobrar millonarias indemnizaciones financiadas por el Estado mediante falsas desvinculaciones laborales.

Todo comenzó cuando la empresa de bandera nacional YPF anunció su retiro de las operaciones en las áreas productivas de petróleo en el territorio santacruceño. En este marco de transición, se implementaron planes de retiros voluntarios dirigidos a los empleados de las compañías contratistas y subcontratistas que prestaban servicios directos para la operadora.

Los fondos para hacer frente a estos retiros extraordinarios estaban a cargo de YPF, lo que implica el uso de recursos del erario público. Para acceder a este beneficio, existía una condición excluyente: el trabajador debía desvincularse definitivamente de la firma contratista, con la imposibilidad absoluta de volver a ingresar a trabajar en la misma empresa.

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La presunta maniobra de TUSA

La denuncia, impulsada por la abogada Sonia Haydee Saez en calidad de ciudadana para proteger el patrimonio del Estado, analizada por OPI Santa Cruz, sostiene que la firma TUSA habría orquestado un mecanismo para burlar esta regla.

Según la acusación, la empresa simuló la desvinculación de varios de sus empleados para que estos pudieran percibir las cuantiosas bonificaciones extraordinarias pagadas por el Estado, sin embargo, tras cobrar el dinero, los trabajadores habrían sido reincorporados a la misma firma bajo un nuevo contrato y con continuidad laboral.

El “caso Rivera Muanna”

La maniobra quedó registrada en documentos notariales que ahora forman parte del expediente judicial y que analizamos a la luz de los acontecimientos denunciados. Uno de los casos documentados es el del trabajador Edgar Nallib Rivera Muanna aunque en los expediente figura también en operario Javier Ernesto Crespo.

Las actas notariales revelan que el 24 de enero de 2025, en la ciudad de Las Heras, Rivera Muanna firmó la “Escritura Número Veintiuno” consistente en un “Acuerdo de Extinción Laboral” bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuyo acto formal, la empresa TUSA estuvo representada por su apoderada, Fernanda Natalia Rodriguez mientras que su presidenta es Jessica Barrionuevo, esposa de Muanna, quien precisamente se desempeña como Secretario Adjunto del Sindicato Petrolero Privado de Santa Cruz.

El documento detalla de manera explícita que el empleado acepta la suma ofrecida como parte de su liquidación. Asimismo, el texto legal deja constancia de que el trabajador “manifiesta que habiendo percibido dicho importe nada más tiene que reclamar a Transportes Unidos S.A., por ningún motivo emergente de la relación laboral“, renunciando a futuros reclamos por indemnizaciones, vacaciones u otros rubros. Extraoficialmente fuentes de YPF sostienen que, a pesar de que no aparece el monto indemnizatorio, hablan de cientos de millones de pesos, lo cual estamos tratando de confirmar.

Escándalo petrolero en Santa Cruz. Denuncian millonaria estafa al Estado con retiros voluntarios en contratistas de YPF

El acuerdo finaliza con las firmas de Rivera Muanna y de la representante de TUSA, certificadas por la escribana María Laura Avendaño y Dra. María Alejandra Parra del Distrito Notarial N° 47. Las fuentes aluden a posibles maniobras fraudulentas con fondos de YPF la posible comisión de delitos por cobros indebidos ya que el nombrado habría recibido una “bonificación extraordinaria por egreso” de $ 514.605.785,00 correspondientes decenas de veces más que las cobradas por otros petroleros en las mismas condiciones.

A pesar de haber firmado esta desvinculación total y de haber cobrado la indemnización estatal millonaria, la denuncia expone que Rivera Muanna fue reincorporado a la nómina de TUSA, configurando así el presunto delito de defraudación a la administración pública.

El revés en la Justicia

Pese a la gravedad de las acusaciones y a las pruebas documentales presentadas, el avance de la investigación ha encontrado un obstáculo en los tribunales. El fiscal a cargo del caso, Dr. Fabio Ariel Candia, emitió un dictamen en el que consideró que no se ha demostrado un “perjuicio efectivo” contra el Estado.

Para el representante del Ministerio Público, los hechos denunciados no constituyen un delito penal, sino que podrían tratarse simplemente “de un conflicto de índole laboral”. Bajo este argumento, el fiscal solicitó formalmente el archivo de la causa, dejando en suspenso la investigación de esta presunta estafa millonaria en el corazón del sector petrolero.

La duda es si todo esto, incluyendo el controvertido fallo, se genera porque Rivera Muanna es un dirigente sindical y por qué incumplió la determinación de un acuerdo que es claro y nadie se ocupó de exigir su cumplimiento?. (Agencia OPI Santa Cruz)