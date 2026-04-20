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(OPI TdF) – La firma Mirgor registra un derrumbe bursátil sostenido a causa de su pasivo en moneda extranjera y el cuestionamiento a los subsidios en Tierra del Fuego. La ensambladora acumula una deuda comercial de 650 millones de dólares mientras el Banco Mundial exige revisar el modelo de beneficios fiscales que nutre las arcas de la compañía.

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Los títulos de Mirgor sufren un revés constante en las pantallas del mercado financiero local. Las acciones de la compañía pasaron de cotizar en la franja de los 27.000 pesos a fines del año pasado a perforar el piso de los 17.000 pesos actuales.

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Esta pérdida agresiva de valor coincide con la publicación del documento “Panorama económico de América Latina y el Caribe: revisitando la política industrial“. El Banco Mundial redactó este duro informe y lapidó el sistema de promoción industrial vigente en la provincia austral.

La entidad calificó al modelo fueguino como una política fallida que impide un desarrollo tecnológico genuino. El organismo detalló que este esquema de exenciones impositivas le cuesta al Estado nacional una cifra superior a los 1.000 millones de dólares por año.

Los técnicos internacionales aseguran que estos beneficios anularon la productividad real. El informe evidencia que las firmas del polo tecnológico sostienen sus márgenes de ganancia exclusivamente gracias a las ventajas arancelarias que bloquean la competencia externa.

El directorio de Mirgor, una empresa históricamente vinculada a Nicolás Caputo, diseña un plan de urgencia para retener a sus accionistas. La corporación busca abandonar la figura de mera ensambladora de electrónica y promete una pronta diversificación de ingresos.

La estrategia corporativa abarca una expansión hacia el sector de ventas minoristas y el retorno a la fabricación de autopartes. Los directivos también anunciaron la construcción de un puerto logístico en Río Grande, un proyecto que carece de avances materiales a la fecha.

Los analistas de la bolsa cuestionan la capacidad de supervivencia de la organización sin la protección del Estado. Un operador bursátil dudó de los anuncios corporativos, de acuerdo a los datos analizados en la City porteña.

“El mercado exigirá evidencia concreta de que Mirgor puede competir en entornos menos protegidos, con márgenes sostenibles sin depender de ventajas fiscales“, señaló el especialista sobre el nuevo relato de la firma.

El desbalance financiero asoma como la amenaza central para el futuro. La compañía acumula hoy una deuda comercial externa que alcanza la preocupante cifra de 650 millones de dólares.

Juancito Nieve, un reconocido referente en el ámbito de las finanzas locales, evaluó la crisis de la firma. “El gran riesgo que tiene Mirgor es la posición en moneda extranjera“, advirtió el especialista en sus redes sociales, desestimando que el problema principal sea un cambio en el marco regulatorio.

El mercado anticipa que un salto cambiario destruiría la estructura financiera de la organización. Los analistas estiman el patrimonio neto de la empresa en apenas 350 millones de dólares oficiales.

Una parte del millonario pasivo cuenta con el respaldo del stock de mercadería que las fábricas ajustan a los nuevos precios. Los especialistas advierten de todos modos que “el golpe inicial es fuerte” y marca el factor más determinante detrás de la actual huida de los inversores. (Agencia OPI Tierra del Fuego)