Un diputado muy ahorrativo. Casi 1.000 millones de pesos en su DDJJ, más del doble en valores reales y la sospecha de cómo se puede hacer tanto capital y no tener deudas

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Parte I – Las Declaraciones Juradas de los legisladores, guardan muchas sorpresas, lástima que nos enteremos cuando ya asumieron. No obstante, esas DDJJ nos permite conocer al personaje y tener idea de cómo será en su representación política y sería bueno y saludable que le exigieran, cuando dejan su cargo, una DDJJ de salida, pero con números reales, no distorsionados, irreales y absolutamente falaces.

Hoy nos vamos a ocupar de la Declaración Jurada que hizo el diputado nacional de LLA Jairo Guzmán y analizaremos, no solo lo declarado, sino que para ajustar todo a la verdad, recurrimos al asesoramiento de un contador y un corredor inmobiliario que nos permitió determinar la diferencia entre lo declarado y lo que no se dice en el documento, los valores reales, como también analizamos los conceptos expresados en la DDJJ con grandes fundamentos de poseer datos falseados o al menos, sin ajustarse a la verdad y/o realidad.

Basado en la Declaración Jurada de Patrimonial Integral (Inicial 2025) presentada ante la Oficina Anticorrupción, por parte de Jairo Guzmán y de acuerdo a lo allí expresado, además de reseñar los datos personales del diputado nacional, consta que ingresó a la Administración Pública Nacional (APN)el 02/03/2024 y actualmente se desempeña como legislador en representación de la provincia de Santa Cruz.

- Publicidad -

Bienes al Inicio del Periodo

Según la DDJJ Guzmán inicia su labor parlamentaria con un patrimonio declarado al inicio del año que asciende a un total de $ 896.525.000,00 (casi 900 millones de pesos) que está desglosado en el cuadro que armamos a continuación para que se entienda y se pueda visualizar de forma más ordenada. De manera resumida, digamos que el diputado de LLA en Santa Cruz posee 4 inmuebles, dos vehículos y miles de dólares estadounidenses en efectivo.

En todos los casos Guzmán declara ser propietario del 100% de los bienes y el origen de los fondos, en todos los casos, tiene como origen “Ahorros”. Algo bastante significativo de resaltar teniendo en cuenta que Guzmán solo tiene secundario es maestro mayor de obras, no es profesional que le implique obtener fondos de la actividad privada, cuando se dedicó al comercio fracasó y se desempañaba, hasta poco antes de ser candidato a diputado, como empleado titular del PAMI en la provincia, donde fue denunciado por malos tratos, despidos y sospechas de corrupción.

El detalle del patrimonio extraído del documento oficial es el siguiente:

Tipo Localidad Superficie Fecha Ingreso Origen Fondos Titularidad Importe (en pesos) OTROS INMUEBLES Río Gallegos 2700 m2 01/03/2011 AHORRO 100% $200.000.000,00 OTROS INMUEBLES Río Gallegos 1000 m2 01/03/2018 Ahorros 100% $170.000.000,00 OTROS INMUEBLES Río Gallegos 1000 m2 01/03/2018 Ahorros 100% $15.000.000,00 CASA Río Gallegos 313 m2 06/03/2025 Ahorros 100% $54.225.000,00

Además, a los inmuebles, se agregan una Toyota Hilux 4X2 C D SRV 3.0 TDI cuero-EA/Pick up (2018) adquirido con ingresos propios. Valuación en la DDJJ: $30.000.000,00.

Una Ford F 100 (1994) comprada con ingresos propios. Valuación en la DDJJ: $ 25.000.000,00.

Dinero en Efectivo

En cuando al dinero en efectivo Guzmán declaró tener dólares Estadounidenses (U.S.A.) en efectivo. La cifra es (según la DDJJ) 270.000.000 (monto total declarado bajo este concepto). Valuación en pesos: $402.300.000,00. Y acá haremos una aclaración necesaria.

Si el lector advierte la cifra “270000000”, en el marco de la declaración de dinero en efectivo, en este caso dólares, Guzmán debería tener guardado doscientos setenta millones de dólares, lo cual es algo imposible de creer. Por este motivo acudimos a un contable tributarista, quien nos explicó que esta cifra procede de una inconsistencia técnica o de carga en el sistema, lo cual requiere una lectura cuidadosa para no malinterpretar la cifra.

De acuerdo a la opinión profesional existen dos formas de interpretar esta cifra, siendo la segunda la más probable desde el punto de vista contable y de mercado.

La interpretación literal (poco probable) es que si la cifra de 270 millones se refiriera a la cantidad de billetes físicos; en ese caso, el diputado poseería USD 270.000.000.

Un diputado muy ahorrativo. Casi 1.000 millones de pesos en su DDJJ, más del doble en valores reales y la sospecha de cómo se puede hacer tanto capital y no tener deudas

La segunda opción es, precisamente, aludir al error de carga/interpretación de montos por parte de los sistemas de la AFIP/Oficina Anticorrupción. Tal nos informaron las fuentes, es común que los declarantes repitan la cifra total o cometan errores de decimales en el campo de descripción.

Y el ejemplo más claro es que para hacer la interpretación del monto asignado en la planilla, tomamos la valuación final de $ 402.300.000,00 y la dividimos por el tipo de cambio oficial de referencia a principios de 2026 (que rondaba los $1.490) y el monto real en moneda extranjera sería de USD 270.000.

Por lo tanto la cifra “270000000” que establece la DDJJ, representa 270 mil dólares, donde los últimos ceros probablemente corresponden a centavos o a un error de tipeo en el sistema. Esto se confirma porque $402 millones de pesos es la valuación técnica de 270 mil dólares, no de 270 millones.

Este informe continúa en su segunda parte que será publicado en la tarde de hoy 27 de febrero 2026, donde analizaremos todo el conjunto de pruebas y estimaciones colectadas en el marco de la investigación sobre lo declarado por el diputado Jairo Guzmán de La Libertad Avanza. (Agencia OPI Santa Cruz)