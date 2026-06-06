Ingresaron nuevos residentes a hospitales de Chubut

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(OPI Chubut) – En el marco del concurso de las “Residencias del Equipo de Salud 2026” ingresaron 25 nuevos residentes médicos que se desempeñarán en los Hospitales de Trelew, Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto Madryn, Rawson y Sarmiento.

Dentro de las acciones promovidas por el gobierno de Ignacio Torres para la formación y jerarquización del “recurso humano sanitario, la Secretaría de Salud destacó el ingreso de 25 nuevos residentes” que cumplirán funciones en los hospitales cabecera de toda la provincia.

Los profesionales aprobaron el examen correspondiente al primer llamado a Concurso de las “Residencias del Equipo de Salud 2026”.

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Las especialidades médicas adjudicadas son Anestesiología, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Pediatría, Clínica Médica, Psiquiatría y Medicina General. En tanto que las no médicas son Salud Pública, Epidemiología, Salud Mental Comunitaria, Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales y Farmacia Hospitalaria.

Desde la Secretaría de Salud se informó que “aún quedan cupos disponibles para las residencias de Pediatría, Clínica Médica, Medicina General, Psiquiatría, Tocoginecología, Terapia Intensiva del Adulto, Neonatología, Emergentología, Enfermería en Cuidados Críticos de Adultos y Neonatales, y Bioquímica”.

Estos cupos serán concursados en “el segundo llamado a exámenes, cuyo cronograma será oportunamente publicado en la página web de la cartera sanitaria provincial (https://www.secretariadesalud.chubut.gov.ar/), además de la cantidad de cupos disponibles por especialidad y las sedes”. (Agencia OPI Chubut)