Desbaratan a una banda dedicada al abigeato y recuperan animales 

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(OPI Chubut) – La División Investigaciones Rurales de la Comarca Andina realizó una investigación por abigeato en la zona de Paso del Sapo y tras un allanamiento recuperaron 89 animales, de los cuales 54 permanecían con vida.

Los procedimientos fueron coordinados por la Fiscalía y se realizaron en viviendas, galpones y sectores destinados al manejo de hacienda.

En un primer allanamiento se encontraron 21 ejemplares de ganado ovino vivo que pertenecían al productor denunciante.

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También se secuestraron dos cueros ovinos recientemente extraídos, una tijera de esquila y un teléfono celular que será sometido a peritajes junto a un arma calibre .22 y más de 100 cartuchos de distintos calibres.

Durante la investigación se detectaron otros puestos donde hallaron 31 animales faenados que pertenecían al productor damnificado.

Los investigadores contabilizaron un total de 89 animales afectados por la maniobra: 54 ovejas vivas recuperadas y devueltas a su dueño, y 35 animales muertos hallados durante los rastrillajes.

De los procedimientos participaron efectivos de la División Investigaciones Rurales Comarca Andina, la Unidad Regional Esquel, Criminalística, las comisarías de Gualjaina y Paso del Sapo, además de las divisiones de Seguridad Rural de Trevelin y El Maitén.

La justicia continuará la investigación para determinar las responsabilidades de los involucrados. (Agencia OPI Chubut)