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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la clausura definitiva del pacto militar con la República Islámica de Irán, mientras las delegaciones diplomáticas de Teherán mantienen una estricta cautela y advierten que existen puntos críticos bajo análisis. El mandatario estadounidense oficializó el cierre del entendimiento mediante canales públicos y ordenó el desmantelamiento inmediato del cerco marítimo. Sin embargo, los reportes diplomáticos desde la región del Golfo Pérsico contradicen el triunfalismo de la Casa Blanca al señalar que la comitiva iraní discute todavía cláusulas operativas específicas.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció formalmente la finalización de las hostilidades bilaterales y fijó el próximo 19 de junio de 2026 como la fecha oficial para la rúbrica del documento en Suiza. La mediación coordinada entre los gobiernos de Islamabad y Doha destrabó las conversaciones sectoriales luego de 90 días de combates continuos que desestabilizaron el aprovisionamiento energético global.

La reactivación del comercio hidrocarburífero constituye el eje central del compromiso asumido por las potencias involucradas. Conforme a la documentación oficial analizada, las partes suscribieron las siguientes pautas de estabilización:

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El cese inmediato, irrestricto y permanente de todas las maniobras armadas directas.

La apertura libre de aranceles del Estrecho de Ormuz para el tráfico de buques cisterna.

para el tráfico de buques cisterna. La anulación de las directivas operativas que sostenían el despliegue de la flota norteamericana.

Donald Trump ratificó el cese de las acciones punitivas mediante una orden ejecutiva directa. “Simultáneamente con esto, autorizo la eliminación inmediata del bloqueo naval de los Estados Unidos“, afirmó el jefe de Estado a través de las plataformas de comunicación de su administración. El levantamiento de la restricción portuaria busca descomprimir la parálisis comercial que afectó a las terminales petroleras del país persa.

La cancillería iraní elude los calificativos victoriosos y enfoca el debate en la restitución de los activos financieros congelados en el exterior. Fuentes de las delegaciones de Qatar indicaron que los negociadores de Medio Oriente exigen garantías precisas sobre el mecanismo de verificación antes de refrendar los textos finales en suelo europeo. El protocolo técnico de supervisión atómica ingresará en una fase de revisión complementaria durante las próximas jornadas. (Agencia OPI Santa Cruz)