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(Por: Rubén Lasagno) – El Ejecutivo convocó a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para mañana viernes 12. El apuro del gobierno para lograr la aprobación del proyecto de Endeudamiento que busca con desesperación el gobernador Claudio Vidal, ha generado una nueva estrategia que camina por la cornisa de la lógica política porque hasta este momento y de acuerdo a los sondeos legislativos que hemos realizado, el gobierno no tiene las manos para aprobar con los 2/3 el endeudamiento por 600 millones de dólares en el recinto.

De acuerdo a la reconstrucción de los movimientos del gobernador, que pudimos relevar, en los últimos días fue el propio Vidal el encargado de mantener reuniones con algunos intendentes, entre ellos Darío Menna de Turbio y Aldo Aravena de 28 de Noviembre, para torcer las manos de las diputadas Karina Nieto (FPV- Turbio) y Lorena Ponce (FPV-28 de Noviembre), descontando que Carlos Godoy no va a ser de la partida para aprobar la iniciativa. “Vidal está apretando intendentes y los está emplazando mal….hay algunos que están muy enojados por el nivel de exposición a los que los somete con esta obligación de acatar o acatar” fue la opinión de una fuente de la Cámara.

“Acá el punto crucial es cómo voten o no los de la oposición. Si bien hay diputados del oficialismo que están en duda, el proyecto está en manos de diputados del FPV, de Peralta que tiene monobloque y Pedro Muñoz de ARI”, le confiaron a OPI desde la Cámara, aclarando que, como ya lo dijimos en otro informe, el otro recurso es que integrantes de la oposición falten a la cita (se ausenten) y de esa manera aumentan las posibilidades de llegar a los 2/3 “Si eso pasa los legisladores que no vayan mañana van a quedar muy expuestos y por más razones válidas que tengan van a quedar sospechados para siempre“, nos confirmaron.

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El panorama se presenta raro a la vista del análisis previo, porque da la sensación de que al gobierno, si le faltan 4 manos para la aprobación en el recinto, está forzando una sesión que podría terminar con el proyecto en sí, por cuanto corre el riesgo de que mañana si no tienen la mayoría como todo hae prever hasta este momento (en las próximas horas todo puede cambiar), los diputados lo manden al archivo.

“En la práctica hoy al gobierno le faltan cuatro manos en la Cámara”, sostuvo una fuente del Ejecutivo consultada por OPI Santa Cruz, ante cuya respuesta, la pregunta de rigor fue ¿Y entonces? ¿Cuál sería el objetivo de que el gobierno se tire a una pileta vacía? Allí las opiniones sobre la estrategia desesperada del gobernador, toma ribetes que desafían la misma lógica política si lo que se necesita es consensuar y construir acuerdos, algo que el Ejecutivo nunca hizo y cuando lo intentó de apuro lo hizo mal. “Acá el único convencimiento es la billetera“, nos indicaron “hay diputados de la oposición que han recibido tentadoras sumas de dinero y lo dicen en off pero no lo reconocen ni lo van a hacer. Es que el proyecto en si es una burla, es todo mentira, no hay forma de sostenerlo“, concluyó nuestro infidente.

Presión, órdenes y alerta

Desde la gobernación enviaron un mensaje a todos los directores y personal de gobierno con cargo para que mañana a las 15:20 hs se agrupen en casa de gobierno para ir de allí a la Cámara de Diputados, a escasos 70 metros de allí, donde se va a tratar el proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico.

“Se trata de una jornada importante para el futuro de Santa Cruz, en la que se debatirá una herramienta destinada a impulsar obras e inversiones estratégicas para el desarrollo de nuestra provincia” dice el mensaje cursado a los funcionarios y culmina señalando “Los esperamos para acompañar este momento con compromiso, responsabilidad y la convicción de seguir trabajando por una Santa Cruz con más infraestructura, más producción y más oportunidades. Se solicita puntualidad”.

Desde el propio Ejecutivo la fuente fue lapidaria al señalar “Esto es un apriete hacia adentro, porque al que no vaya va a sufrir las consecuencias y ahora Vidal está jugando a fondo y si no le sale bien, esto se va a complicar demasiado para el gobierno de acá a la finalización del mandato y por supuesto atenta contra una posible reelección”, opinó la fuente.

Estrategia jugada

Alrededor de la sesión de mañana. el gobernador habría elaborado algunas estrategias cuestionables pero que está decidido a aplicar.

En primer lugar, como señalamos al inicio, el gobernador presiona a Intendentes para que éstos “convenzan” a sus diputados de dar las manos mañana viernes 12. Se asegura desde el entorno de que al menos a dos intendentes de la cordillera el gobierno le ofreció la billetera como mecanismo de “convencimiento”, tanto para los intendentes en gestión como personalmente a los diputados que voten a favor del proyecto.

El gobierno en esta oportunidad pretende usar la “estrategia inversa”, es decir, normalmente es el Ejecutivo quien presiona y repudia la iniciativa de los gremios, de movilizarse frente a la Legislatura provincial las veces que se trató el endeudamiento. Ahora no. Es el propio gobierno que llama y moviliza a sectores para que vayan a la Cámara y entre ellos hay algunos colectivos que llegarán desde zona norte con municipales, petroleros desocupados y de la construcción; un contingente de trabajadores de Río Turbio que vendrá a apoyar el endeudamiento y no se descarta que gente de un gremio provincial cuya dirigencia es amiga del gobernador, podría llegar ante la legislatura en medio de una crisis de seguridad inédita en la provincia, con la policía en gran parte inmovilizada y con fuerzas nacionales que colaboran pero no alcanzan a dar una cobertura integral del palacio legislativo, como regularmente hace la policía provincial.

Lo que le dijeron a OPI desde adentro de la Cámara de Diputados es que, si esto genera problemas y atenta contra la seguridad de los legisladores y las personas que trabajan en la legislatura, “la sesión de mañana será levantada por los propios diputados de la oposición si no hay seguridad. Nadie va a sesionar en medio del caos y sin el resguardo de las fuerzas policiales”, admitió la fuente, lo cual, obviamente, atentaría contra la estrategia del apriete que intenta exponer el Ejecutivo, pero al mismo tiempo aclaró “Esto va a suceder si hay acuerdo unánime de levantar la sesión entre todos los legisladores, la oposición per se no va a retirarse y dejar la cancha despejada al oficialismo para que haga de las suyas. Eso no va a suceder”, le confirmaron a esta Agencia. (Agencia OPI Santa Cruz)