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(OPI TdF) – El secretario general Luis Sosa busca destituir al vocero de prensa René Vergara. La parálisis de contratos afecta a doscientos ochenta trabajadores de ALMAR Construcciones con quitas salariales severas.

En los yacimientos petroleros de Río Grande, la parálisis de la actividad hidrocarburífera detonó una crisis laboral que ya convulsiona la estructura interna del sector energético de Tierra del Fuego. La firma ALMAR Construcciones extendió la suspensión de 280 trabajadores directos debido a la caída de contratos operativos. Según consta en la información oficial al que accedió OPI Tierra del Fuego, los operarios perciben un esquema de ingresos recortados que oscila entre el 70% y el 50% del salario neto.

Un total de cinco meses abarca el plazo de este acuerdo de contingencia financiera que congela los ingresos del personal afectado hasta octubre. La incertidumbre domina las bases de servicios petroleros ante la falta de reactivación de las perforaciones. La caída de la producción regional dinamitó los planes de inversión corporativa previstos para el primer semestre.

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El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, Luis Sosa, dispuso la expulsión efectiva del secretario de Prensa del gremio, René Vergara. Fuentes internas de la organización confirmaron que la decisión responde a diferencias insalvables en el manejo de los datos de los contratos sectoriales. La purga de la comisión directiva agudiza la vulnerabilidad de los afiliados en medio de las negociaciones paritarias.

Esta maniobra política divide la representación sindical en el momento de mayor vulnerabilidad de los operarios del norte isleño. El gremio petrolero concentra sus esfuerzos en dirimir acusaciones cruzadas de desinformación mientras la parálisis avanza sobre los puestos de trabajo. La conducción centralizada de Luis Sosa busca consolidar el control total del discurso gremial frente a las cámaras empresarias de la región. (Agencia OPI Tierra del Fuego)