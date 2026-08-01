Gremios y movimientos sociales activan cinco días de protestas

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Las facciones sindicales, movimientos territoriales y frentes universitarios coordinaron una embestida pública que bloqueará el inicio del ciclo lectivo. La Casa Rosada responde con la amenaza de sanciones legales y la imposición de guardias operativas.

Las principales centrales obreras del país iniciarán un plan de lucha escalonado a partir del 3 de agosto de 2026. La ofensiva sindical concentra reclamos salariales y rechazos legislativos contra la administración de Javier Milei. La calle funcionará como el escenario de una disputa que abarcará desde paros estatales hasta movilizaciones masivas frente al Palacio Legislativo.

El cronograma de conflictividad arranca el lunes con dos bloqueos simultáneos. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) movilizará sus columnas hacia el Ministerio de Economía para exigir una recomposición salarial urgente y frenar la liquidación de dependencias públicas. En paralelo, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) paralizará el reinicio de las clases tras el receso invernal, ante la negativa oficial de convocar a la mesa paritaria nacional.

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La tensión escalará a mediados de semana cuando el foco se traslade al Congreso. El Senado de la Nación tiene previsto tratar la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada el jueves 6 de agosto de 2026, una sesión que traccionará a la CGT, las dos CTA y la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) hacia las inmediaciones del recinto para bloquear el avance de la normativa.

La pulseada por las calles y las aulas

La dirigencia de los sindicatos de enseñanza nucleados en la central cegetista plegará sus reclamos al escenario general de huelgas. El deterioro del poder adquisitivo y el recorte de fondos federales empujaron a las bases a exigir acciones contundentes frente al edificio que comanda Pettovello. Los dirigentes reconocen la existencia de diálogo, pero denuncian una ineficacia absoluta en las resoluciones materiales.

El tiempo de las reuniones formales se agotó.

“Están compuestos por buenas personas, escuchan, pero no resuelven los problemas que atañen al futuro de todos los alumnos“, sentenció Sergio Romero, máximo referente de la UDA, para graficar el vínculo de las bases con la Secretaría de Educación.

El pico de masividad de las convocatorias ocurrirá el viernes 7 de agosto de 2026. Las agrupaciones marcharán desde el santuario de San Cayetano en el barrio porteño de Liniers, proyectando la que definen desde la organización territorial como la demostración de fuerza más voluminosa de la gestión libertaria. La fecha religiosa actuará como aglutinante del descontento socioeconómico frente a la caída del oficialismo en los sondeos de opinión pública.

El escudo legal de la Casa Rosada

El Gobierno nacional optó por la confrontación normativa directa. Lejos de ceder ante las demandas del sector público, la administración central activó los resortes de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral para neutralizar la paralización total del sistema educativo. El artículo 101 de dicha norma categoriza a la educación obligatoria como servicio esencial.

Las autoridades exigen mantener los colegios operativos bajo apercibimiento de castigos institucionales y económicos severos.

El choque consolida la estrategia punitiva del oficialismo frente a la acción directa. La cartera de Capital Humano ya había estructurado el andamiaje jurídico advirtiendo que la falta de cobertura de las guardias operativas derivará en recortes para las entidades responsables. La medida busca sentar un precedente administrativo implacable contra la metodología de huelga tradicional del sindicalismo argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)