Capital Humano advirtió a CTERA que aplicará sanciones por el paro

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La cartera nacional invocó la legislación laboral vigente frente a la medida de fuerza sindical. La normativa obliga a mantener una guardia operativa para evitar el cierre total de los establecimientos escolares.

Sandra Pettovello, titular del Ministerio de Capital Humano, intimó formalmente a la confederación CTERA para frenar la paralización total de las escuelas durante el paro nacional convocado para el próximo lunes 3 de agosto de 2026.

La dependencia nacional utilizó un comunicado de difusión oficial para fijar su postura ante la inminente medida de fuerza. El documento estatal se fundamenta estrictamente en la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral, la cual categoriza a la educación como un servicio esencial dentro del territorio argentino.

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Esta legislación restringe la dinámica de las protestas sindicales en el sector de la enseñanza. El artículo 101 de la normativa exige a los gremios mantener una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual mientras duren las acciones directas.

El peso del artículo 101

La estrategia gubernamental apunta a neutralizar la efectividad del cese de tareas anunciado por la entidad gremial. Según la argumentación expuesta por la administración central, sostener ese porcentaje de operatividad en las aulas evita la interrupción absoluta del ciclo lectivo. La instrucción oficial busca blindar el derecho al aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles del sistema educativo nacional.

La amenaza oficial llegó sin dejar margen para negociaciones o interpretaciones intermedias.

“El incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables“, determinó el Ministerio de Capital Humano en su declaración pública.

La confrontación entre el oficialismo y las organizaciones docentes consolida un nuevo punto de fricción institucional. La capacidad de fiscalización del Estado sobre el porcentaje real de acatamiento en los colegios definirá el desenlace de las sanciones anunciadas contra la estructura sindical. (Agencia OPI Santa Cruz)