Villarruel descartó renunciar y acusó a Santilli de conspirar

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La titular del Senado respondió a la embestida del Poder Ejecutivo y expuso la crisis interna de la administración nacional. La funcionaria defendió su legitimidad institucional y apuntó directamente contra el entorno del mandatario libertario.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, rechazó el pedido público de dimisión formulado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la jornada del 1 de agosto de 2026. La funcionaria utilizó sus redes sociales para acusar al ex diputado de atentar contra el orden republicano, consolidando la fractura en la cúpula del gobierno de Javier Milei.

La confrontación escaló luego de que la titular de la Cámara Alta cuestionara abiertamente la salud mental del jefe de Estado. La abogada advirtió sobre persecuciones imaginarias dentro y fuera del territorio nacional, lo que provocó una rápida reacción de la mesa chica presidencial. Santilli asumió el rol de vocero defensivo y exigió su apartamiento definitivo de la estructura oficial.

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El origen inmediato del choque institucional involucra a la diputada nacional Lilia Lemoine. La legisladora difundió presuntos vínculos políticos entre la vicepresidenta y Marcela Pagano, ex integrante del bloque La Libertad Avanza. El propio presidente validó esa acusación al replicar el mensaje en sus plataformas digitales.

La respuesta desde el Senado

La vicepresidenta omitió nombrar al jefe de ministros de forma directa. Dirigió su embate argumentando una defensa estricta del esquema institucional diseñado en las urnas.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria“, escribió Victoria Villarruel a través de su cuenta en la red social X.

El mensaje profundizó la grieta narrativa del oficialismo. La presidenta del Senado justificó la composición del binomio presidencial como una alianza táctica indispensable para disputar el control del Estado.

“Esta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular“, sentenció.

El ultimátum de la Jefatura de Gabinete

La réplica de Santilli operó como la cristalización del malestar en Casa Rosada. El funcionario calificó las actitudes de la compañera de fórmula como un agravio inaceptable para la investidura presidencial. La instrucción del Ejecutivo busca forzar una salida anticipada para intentar homogenizar la administración central.

“Estoy en total desacuerdo con Villarruel. Siempre pone palos en la rueda. Si no está de acuerdo, que de un paso al costado, que arme su proyecto y que compita“, reclamó el titular de la Jefatura de Gabinete.

El enfrentamiento anula el margen de convivencia pacífica en la cima del poder institucional, dejando abierta la resolución del conflicto entre los despachos del Congreso y la sede del Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)