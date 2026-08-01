Industria fueguina pierde 3.161 empleos registrados durante un año

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(OPI TdF) – El rubro electrónico encabezó la disminución de las nóminas con una baja superior al 35%. La producción provincial experimentó retrocesos generalizados en la mayoría de las ramas alcanzadas por los beneficios promocionales.

Un 32,48% cayó el empleo formal bajo el subrégimen de la Ley 19.640 en Tierra del Fuego. El Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos (IPIEC) reportó la existencia de 6.570 trabajadores activos durante junio de 2026, según el análisis documental de OPI.

Doce meses atrás, las fábricas radicadas en la jurisdicción operaban con 9.731 operarios en sus líneas de producción. La retracción interanual suprimió 3.161 puestos de trabajo directos.

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La industria electrónica lideró el recorte de personal provincial. Este sector contabilizó 5.039 empleados y consolidó una contracción del 35,7% frente a los registros del año anterior.

Con una reducción del 55,7% de su plantilla, el rubro confeccionista exhibió la mayor caída porcentual. Las empresas de esta rama retuvieron apenas 108 trabajadores y fabricaron 124.044 unidades mensuales.

Las plantas pesqueras elaboraron 155.120 kilos de mercadería y mantuvieron una dotación de 205 operarios. La rama plástica ocupó a 643 personas para moldear 164.905 piezas durante el mismo período. (Agencia OPI Tierra del Fuego)