Capital Humano auditará escuelas durante el paro del lunes

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La administración central enviará supervisores laborales para fiscalizar la apertura de los colegios. La ofensiva oficial busca quebrar la medida de fuerza gremial mediante el control territorial y la amenaza de penalizaciones institucionales.

El Ministerio de Capital Humano desplegará inspectores en establecimientos educativos de todo el país el próximo lunes 3 de agosto de 2026. La orden del Poder Ejecutivo busca limitar el impacto del paro nacional docente mediante la fiscalización directa y presencial en las aulas.

La intervención estatal operará a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los auditores realizarán un relevamiento de carácter muestral para constatar que las organizaciones sindicales mantengan operativos los edificios escolares y cumplan con la prestación mínima exigida por la normativa vigente.

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El andamiaje legal de esta maniobra gubernamental radica en la Ley N° 27.802. El artículo 10 de la legislación clasifica al sistema de enseñanza como un servicio esencial y obliga a la dirigencia gremial a sostener una guardia que garantice el 75% de la actividad habitual, restringiendo el alcance de la huelga.

El control territorial de las aulas

La titular del área, Sandra Pettovello, justificó el despliegue administrativo argumentando que la Nación actúa como garante final del derecho a la educación de los ciudadanos. La funcionaria delimitó las responsabilidades constitucionales en medio del conflicto paritario, recordando que la administración de la infraestructura escolar corresponde estrictamente a las autoridades provinciales.

“La gestión de las escuelas constituye una responsabilidad primaria de las jurisdicciones“, reconoce el documento difundido por la dependencia estatal.

La advertencia oficial bloquea cualquier instancia de negociación. Si los inspectores laborales detectan colegios cerrados o planteles que perforen el piso de operatividad exigido, el Estado activará de inmediato los sumarios para aplicar castigos directos contra las estructuras sindicales convocantes.

La exigencia gubernamental traslada la presión administrativa hacia los directivos y el personal docente. Los responsables de cada establecimiento enfrentarán la decisión de habilitar las instalaciones bajo la supervisión directa de los enviados del Ejecutivo o afrontar los expedientes punitivos que diseña la administración central. (Agencia OPI Santa Cruz)