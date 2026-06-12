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(Por: Rubén Lasagno) – Diez diputados de Santa Cruz cursaron ayer una comunicación formal dirigida al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz donde advierten que la Sesión Extraordinaria, convocada para hoy viernes a los fines de tratar la autorización del endeudamiento público por un máximo de USD 600.000.000, se dará en un marco donde podrían no estar garantizadas las condiciones normales. Esto se debe a medidas del personal policial por el Consejo del Salario y la convocatorias en redes sociales para asistir a la legislatura provincial.

Los diputados firmantes confirman su asistencia a la sesión y en el mismo texto adelantan formalmente su voto por la negativa al proyecto de ley de endeudamiento.

En parte del texto hacen garante al Tribunal Superior de Justicia del desarrollo regular de la sesión. Le solicitan que tome todas las medidas constitucionales necesarias para proteger el libre ejercicio legislativo, la integridad de los diputados, de los trabajadores de la Cámara y de los ciudadanos presentes, asegurando así la plena vigencia del Estado de Derecho, resume el documento.

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Los firmantes de este documento ingresado ayer a la Cámara de diputados son:

Unión por la Patria

Jose Bodlovic, Eloy Echazú, Rocio García, Carlos Godoy, Agostina Mora, Karina Nieto, Elba Ponce y Carlos Santi

Diputados Independientes

Luis Alegría

Santa Cruz Somos Todos

Daniel Peralta

Los diputados que no firmaron este documento son los siguientes:

Por Santa Cruz Santiago Aberastain, Claudia Barrientos, Luis Gallardo, Javier Jara, Adriana Lopez, Fabiola Loreiro, Cristian Ojeda, Fernando Perez, Jose Quiroga, Segundo Santana y Claudia Urrutia

Diputados Independientes

Piero Boffi y Fernando Martinez

Coalición Cívica ARI

Pedro Muñoz

Precisamente de Boffi, Martínez y Muñoz (entre otros) depende básicamente que el gobierno se acerque a las manos que necesita para los dos tercios, pero aún cuando estos legisladores den su voto positivo al acuerdo de endeudamiento, le siguen faltando dos manos para llegar al número de 16 que constituyen los 2/3 necesarios, con lo cual, hoy estamos en condiciones de asegurdar que el Ejecutivo no cuenta con las manos necesarias para aprobar su proyecto para toma de un empréstito.

Diez diputados ya comunicaron que votarán negativo el Endeudamiento. Sacando el oficialismo, la suerte del proyecto queda en manos de cuatro legisladores

Sin embargo ,los esfuerzos, los ofrecimientos de Vidal a cualquiera que pueda llegar a ser un obstáculo, presionan en ese sentido. Esta tarde, si es que se lleva a cabo la sesión extraordinaria se sabrá la verdad y quedarán expuestos los legisladores que voten un endeudamiento a 15 años, sabiendo que los anexos de obras es un detalle trucho y poco confiable y los que no solo por oposición, asuman el criterio de exigirle más explicaciones al Ejecutivo y controlar la verdadera necesidad de esta virtual hipoteca del futuro de las regalías petroleras, como hizo Ignacio Torres en Chubut. (Agencia OPI Santa Cruz)