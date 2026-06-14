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Minutos antes del mediodía los autoconvocados de la policía marcharon las tres cuadras que separan la casa de gobierno del mástil central de la capital de Santa Cruz, con banderas que identifican cada repartición y una gran bandera nacional acompañados de una banda que marcaba el ritmo de una fría mañana.

Luego de cantar Aurora y visibilizar su reclamo volvieron a la llamada “carpa de la dignidad” que está armada en la esquina de la gobernación hace más de 15 días.

Allí OPI santa Cruz dialogó con Ramón Quipildor uno de los referentes de los autoconvocados, consultado sobre la reunión informal que mantuvieron ayer con el Jefe de Gabinete Pedro Luxen, quien señaló “nos llamaron para poder destrabar el conflicto, nosotros queremos una recomposición salarial acorde a la situación, un agente ingresante gana un millón de pesos, es casi imposible poder vivir con ese ingreso en nuestra provincia”.

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Quipildor agregó “hasta ahora los ofrecimientos no fueron satisfactorios, no alcanzan, nos están ofreciuendo sumas en negro que no las van a ver reflejadas en sus salarios los policías retirados, ahora vamos a esperar el día miercoles que continuamos con la paritaria, esperemos que la propuesta que lleve el Gobierno sea satisfactoria y que sirva para toda la fuerza policíal” indicó.

Consultado respecto al personal que participa de la medida de fuerza, Quipildor señaló “cada día recibimos mensajes de diferentes localidades de la provincia con camaradas que se están sumando, la superioridad se comenzó a plegar, este manoseo por parte de las autoridades genera mucho malestar, pero estamos firmes convencidos de nuestro reclamo y no vamos a bajar los brazos” concluyó

Los autoconvocados anunciaron una marcha provincial para este martes a las 11:30 en cada localidad de la provincia a la espera de las negociaciones que están pactadas en la Mesa del Salario del día miércoles. (Agencia OPI Santa Cruz)