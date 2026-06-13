Realizaron un allanamiento en un punto de venta de drogas en Río Gallegos

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La policía de Santa Cruz realizó un allanamiento en una investigación por venta de estupefacientes en el barrio San Benito de Río Gallegos y lograron secuestrar más de 120 dosis.

El operativo se denominó “24/17” dado que se realizó en la intersección de esas calles en el populoso barrio de la capital provincial y según informó la policía, la investigación estuvo a cargo de la División Narcocriminalidad.

Se trata de una causa por narcomenudeo donde la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo de Pablo Mansilla, gestionó las órdenes judiciales correspondientes para avanzar con los procedimientos.

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Los efectivos realizaron un allanamiento en la intersección de las calles 24 y 17 y requisaron un automóvil Volkswagen Bora donde secuestraron unas 60 dosis de cocaína fraccionada y varios envoltorios de marihuana.

También fueron incautadas tres balanzas digitales de precisión, bolsas tipo Ziploc utilizadas para el fraccionamiento, dinero en efectivo en moneda nacional y estadounidense, además de dispositivos informáticos y teléfonos celulares.

Un hombre y una mujer quedaron imputados y a disposición del Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de Marcelo Vásquez. (Agencia OPI Santa Cruz)