Separan a jefe policial por presuntos favores a detenidos

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(OPI Chubut) – El jefe de la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia, José Leonardo Fernández, fue apartado preventivamente por un lapso de 60 días en el marco de una investigación judicial que busca esclarecer presuntas irregularidades dentro de la dependencia y presuntos favores a los detenidos.

Durante la jornada del miércoles se efectuó una serie de allanamientos en la Alcaidía donde se encontraron consolas de juegos, celulares y celdas exclusivas para algunos de los detenidos.

La requisa se inició por una investigación judicial por presuntas maniobras de cohecho y connivencia entre autoridades policiales e internos de la Alcaidía de Comodoro Rivadavia.

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Tras un operativo realizado en el interior del lugar de detención se descubrieron situaciones de privilegios y elementos prohibidos.

El director de Seguridad de la Policía del Chubut, Omar Delgado informó que la causa se inició desde la Fiscalía en abril mediante denuncias de posibles irregularidades en el funcionamiento de algunos pabellones.

En los procedimientos actuaron efectivos de Rawson y Trelew para garantizar el ingreso a los pabellones sin incidentes.

“Nos encontramos en estos pabellones allanados con algunos elementos que están prohibidos, como celulares, una heladera, un microondas, un horno eléctrico y otros elementos que no son habituales de tenerse en esos pabellones, como una PlayStation 5” sostuvo Delgado.

Las autoridades se sorprendieron al encontrar celdas “convertidas en depósitos de mercadería para uso exclusivo de los detenidos”.

También encontraron una celda que “contaba con un colchón y un televisor para uso exclusivo de uno de los internos alojados en esos pabellones”.

La Alcaidía alberga a más de 100 detenidos distribuidos en 11 pabellones habilitados y la justicia deberá analizar la documentación y los elementos secuestrado para avanzar en la investigación. (Agencia OPI Chubut)