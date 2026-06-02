Increíble: el gobierno forzó el ingreso de un gremio ilegal y sin representación para cooptar las paritarias docentes

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(Por: Rubén Lasagno) – La jugada del gobierno provincial “abriendo paritarias docentes” convocando a ADOSAC, AMET y a la UDA Unión Docentes Argentinos), mientras deja afuera al SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), no solo es claramente una tomada de pelo al principal sector que se le antepone (la ADOSAC), sino que además, es una clara manifestación de establecer condiciones salariales mediante una “mayoría impuesta”, tal como hacía Alicia Kirchner cuando sentaba a UPCN, APAP y ATE, cuando ATE era un gremio que reclamaba en las calles.

A partir de comprar la voluntad del único gremio más confrontativo hasta ese momento (ATE), logró que Olga Reinoso cerrara las paritarias en los términos del Ejecutivo y todo terminaba allí.

Ahora el gobierno de Vidal intenta implementar un mecanismo más o menos parecido, pero en la práctica, teniendo en cuenta la posición de ADOSAC, adelantamos que no va a funcionar.

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Increíblemente convocaron a AMET (considerado un sector “amigable”), a la ADOSAC y a la UDA. Y aquí saltaron todos los representantes docentes en la provincia y pusieron el grito en el cielo. Claro la UDA no posee afiliados en Santa Cruz, ni un padrón (precisamente porque no hay afiliados) y por lo tanto carece de representatividad. ¿Y entonces para qué lo convocan?. Su presencia en la mesa de paritarias es, indudablemente, para contrapesar a la ADOSAC, con la cual nunca van a estar de acuerdo en términos de aumentos salariales, pero si del otro lado los otros componentes logran imponer el número (que seguramente va a ser lo que determine el Ejecutvo), la ADOSAC va a estar siempre en minoría.

Pero a esto se agrega algo aún más insólito. Mientras el gobierno mete adentro a la UDA que es solo un sello, deja afuera a la SADOP, a quien nunca convocó y tiene una importante representación entre los docentes privados en la provincia.

ADOSAC tiene unos 10 mil afiliados, AMET entre 800 y 900 afiliados y Sadop unos 500; UDA ninguno.

Lejos del mensaje esperanzador que intentó dar el gobierno señalando este llamado a paritarias docentes como “un hito importante”, estamos en condiciones de afirmar que no es ningún hito y menos importante; lo que buscan las autoridades de Educación es romper la hegemonía de la ADOSAC en la toma de decisiones y forzar el establecimiento del criterio oficial en la mesa de paritarias. (Agencia OPI Santa Cruz)