El Gobierno no mejoró la oferta a ADOSAC en paritarias

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La gestión provincial argumentó límites presupuestarios y solicitó un receso de cinco días. El gremio mayoritario advirtió sobre la inflación y exigió acortar los tiempos de negociación institucional.

En una nueva instancia de tensión salarial en Santa Cruz, el Poder Ejecutivo se presentó a la mesa paritaria docente sin una propuesta superadora. Durante la reunión celebrada este lunes en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los negociadores del oficialismo congelaron la discusión al argumentar límites financieros, lo que desató un fuerte reclamo del gremio ADOSAC por los tiempos que maneja la administración provincial.

Según el acta oficial a la que accedió OPI Santa Cruz, los representantes del Gobierno y del Consejo Provincial de Educación (CPE) se sentaron frente a los sindicatos ADOSAC y AMET con la instrucción de mantener la oferta salarial única e integral presentada en los encuentros previos. La gestión provincial justificó su inacción dejando asentado que la cifra actual constituye el “máximo esfuerzo que puede realizar este Poder Ejecutivo”, atando su capacidad de respuesta a las estructuras presupuestarias vigentes.

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Esta postura obligó a la representación sindical a sentar posición en el expediente. Los paritarios de ADOSAC aclararon firmemente que la propuesta no fue rechazada en ningún momento, pero exigió que la misma sea superada de manera urgente. La entidad gremial responsabilizó a la gestión provincial por las constantes dilaciones en la negociación de ingresos.

El núcleo del reclamo sindical apunta a la pérdida de poder adquisitivo diario. Los paritarios docentes demandaron la implementación de mecanismos concretos que garanticen que la pauta salarial no pierda frente a la escalada de la inflación, reclamando una vía directa para que los trabajadores de la educación logren salir de la línea de pobreza.

La fricción entre las partes se agudizó cuando los funcionarios provinciales solicitaron formalmente un cuarto intermedio de cinco días para analizar la continuidad de las mesas de trabajo. La conducción sindical cuestionó la extensión de esa pausa y exigió que los plazos de convocatoria se acorten para impedir mayores postergaciones en los bolsillos del sector.

Ante el escenario de posturas enfrentadas, la Autoridad Laboral procedió a dictaminar el cierre del acta de la jornada. La reanudación de la paritaria quedó fijada para el martes 7 de julio de 2026 a las 09:00 horas, encuentro que se desarrollará nuevamente en la sala de reuniones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (Agencia OPI Santa Cruz)