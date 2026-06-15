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(Por: Rubén Lasagno) – El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) de la Provincia de Santa Cruz el 13 de mayo de 2026 emitió un documento donde consta la Resolución Oficial y un Convenio anexo del día 20 de abril del 2026 cuyo propósito principal fue autorizar y legalizar una serie de modificaciones financieras y técnicas en un contrato de una obra en Las Heras, que ya estaba en marcha.

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Se trata de la construcción del “Edificio Escuela Preuniversitaria Sede Las Heras” cuya ejecución está a cargo de la empresa CHIMEN AIKE S.A de Rubén Aranda, el contratista preferido de Claudio Vidal y también de Pablo Grasso, constructora a la cual tras las sospechas que recaen sobre las licitaciones amañadas que ha ganado en los últimos años le han dado a llamar “La nueva Austral Construcciones de Santa Cruz”.

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La obra fue adjudicada inicialmente por $3.098.476.870,63 ¿Y qué pasó que el IDUV tuvo que maniobrar de forma tan poco transparente como es casi una constante en el Instituto de la Vivienda, desde siempre claro está, pero particularmente desde que el actual Intendente Pablo Grasso ocupó la presidencia, luego dejó a cargo a su hermana, todo durante las dos gestiones de Alicia Kirchner y posteriormente, cuando asumió el gobernador Claudio Vidal, la fiesta siguió pero con otros nombres y apellidos?

Edificio Escuela Preuniversitaria Sede Las Heras

Durante la ejecución de la obra, los inspectores y la empresa “detectaron que el proyecto original necesitaba ajustes”. Específicamente, determinaron que era necesario dejar de hacer ciertas tareas para no sobrecargar la estructura del edificio (aligerar cargas estáticas) y cambiar elementos como ventanas, escaleras y pisos. Para que las instalaciones escolares funcionaran perfectamente, tuvieron que reorganizar qué trabajos se harían y cuáles no. Y acá viene lo bueno, al menos para Chimen Aike.

Reestructuración del presupuesto

Para la reestructuración del contrato de obra los cráneos del IDUV utilizaron tres conceptos para armar el nuevo presupuesto.

La economías de Obra (lo que se resta) o sea son los trabajos que estaban planeados pero que no se van a realizar (por ejemplo, ciertas losas pesadas o paredes específicas etc). Esto generó “un ahorro o descuento” (según el documento resolutivo del IDUV) de $ 1.213.599.546,30.

El segundo concepto es el de “Demasías de Obra” (lo que se amplía) y está comprendido por tareas que ya estaban en el contrato original, pero de las cuales se necesita hacer mayor cantidad (como más movimiento de suelos o más revestimientos etc). Esto sumó $ 480.289.813,37.

Por último en la Resolución aflora el conocido concepto en la obra santacruceña llamado “Adicionales de Obra” (técnicamente, lo nuevo) que corresponden a trabajos que no existían en el plan original pero que ahora son indispensables (como refuerzos estructurales adicionales, escaleras metálicas y pisos de porcelanato más livianos, etc). Esto costó $ 1.268.692.831,25.

Al hacer la cuenta entre lo que se restó y lo que se sumó, la obra terminó costando más de lo previsto. El incremento neto definitivo es de $ 535.383.098,32, lo que representa un aumento del 16,40% sobre el valor original.

De esta manera el nuevo costo total de la obra asciende a $ 3.797.939.077,38 y el nuevo plazo que el IDUV le otorga a Chimen Aike debido a todos estos cambios, es de 60 días adicionales para terminar la construcción.

¿De qué se trata?

Conceptual y objetivamente, esta Resolución del Instituto de la Vivienda a la que tuvimos acceso, es un ajuste de contrato por rediseño sobre la marcha.

Las fuentes internas del IDUV que consultó OPI Santa Cruz señalan que a medida que avanzaba la construcción de la escuela, los técnicos “se dieron cuenta de que el diseño original iba a generar problemas estructurales”. Para solucionarlo, decidieron quitar materiales pesados del plan original y reemplazarlos por alternativas más livianas y seguras (como estructuras metálicas y porcelanatos). Este “cambio de planes” obligó a firmar este nuevo convenio para restar el dinero de lo que ya no se va a construir, sumar el costo de los nuevos materiales, aprobar el aumento final del 16,4% en el presupuesto y darle a la empresa constructora dos meses más para terminar el trabajo.

Esto es básicamente y de forma resumida la forma que encontró el IDUV para favorecer a la constructora amiga y no volver a llamar a licitación. Dar de baja la licitación y realizar un nuevo llamado es siempre la vía que garantiza la mayor transparencia, fomenta la libre competencia y evita sospechas de direccionamiento o parches financieros. Pero lo real siempre dista de los ideal y en Santa Cruz, más aún.

Las justificaciones

El Estado evita relicitar obras basándose “en la urgencia y en los límites que le otorga la ley para enmendar sus propios errores”. Esto fue una constante durante la corrupción K con las obras de Lázaro Báez que nunca se terminaban, se autorizaban redeterminaciones de precios y jamás esas obras salían de las manos de Austral Construcciones.

La Resolución actual del IDUV encuadra este trámite explícitamente en los Artículos 53º y 54° de la Ley Provincial Nº 2743 de Obras Públicas en General. Las normativas de obra pública suelen permitir modificaciones al contrato original (adicionales, economías, demasías) sin llamar a una nueva licitación, siempre y cuando el saldo neto de esas variaciones no supere un tope porcentual (históricamente suele rondar el 20% del valor original, dependiendo de la jurisdicción).

Quien dice un 16, puede decir un 20 o un 12

En este caso, la ingeniería contable del IDUV arroja un incremento neto del 16,4099% de obra. Al mantenerse (presumiblemente) por debajo del tope legal que obligaría a rescindir el contrato, el Estado encuentra la vía libre para ajustar el proyecto “sobre la marcha” sin incurrir, técnicamente, en una ilegalidad.

El problema que planteamos nosotros es ¿Quién puede corroborar que la obra no supera el 20%? y si como dice el IDUV, no lo supera, ¿Cuáles son los motivos legales por los cuales Chimen Aike incumplió el contrato inicial y se le dan dos meses mas (además del reajuste dinerario) para el cumplimiento del contrato?.

El argumento que básicamente plantean desde el Estado en estos casos es que rescindir un contrato y frenar la obra por completo, enfrentar posibles demandas de la empresa (por lucro cesante o gastos improductivos), mantener un obrador inactivo y someterse a los plazos burocráticos de una nueva licitación (varios meses), con el consecuente impacto inflacionario en los nuevos precios, solo retarda los tiempos.

Y ahí está el argumento que plantean sucesivamente desde el gobierno (sea quien sea) para justificarse argumentativamente, pero tampoco hacen un detalle de responsabilidades de esos incumplimientos; todo queda en la zona gris del Estado siempre tan benefactor, como en este caso, el cual no aplica sanciones ni castigos; en su lugar asigna más fondos y ofrece mayores plazos.

La verdad

El volumen de dinero que se mueve internamente en este convenio es lo que enciende las alarmas en cualquier análisis de transparencia que podamos realizar. Aunque el “neto” es del 16,4%, el movimiento bruto de fondos es monumental.

Se dieron de baja más de $ 1.213 millones en trabajos y se sumaron nuevos por más de $1.268 millones, además de casi $ 480 millones en ampliaciones, básicamente, se está reescribiendo una parte sustancial de la obra original.

El hecho de que el proyecto licitado tuviera fallas tan graves como proponer elementos que “en la práctica aumentan las cargas estáticas” (es decir, ponerle demasiado peso estructural al edificio) revela un problema severo en el origen, que obviamente nadie calculó ni tuvo en cuenta.

Una vez más la empresa Chimen Aike no pierde gracias a las buenas influencias que tiene en el gobierno de Claudio Vidal.

Finalmente, para cortar tanta amargura de ver que siempre pasa lo mismo en Santa Cruz, gobierne quien gobierne, solo se trata de una carrera de postas donde los amigos siempre cierran filas, podemos recordar la frase popular que dice “Un verdadero amigo no te hace el camino más corto, pero sí mucho más hermoso.”; y tal vez esta idea resuma todo este accionar discutible que nosotros vemos con sospechas, pero en realidad es el modus operandi del gobierno de la coalición gobernante, desde que asumió en el 2023.(Agencia OPI Santa Cruz)