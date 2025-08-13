Nace en Santa Cruz el nuevo “Lázaro Báez” del gobernador Claudio Vidal (Informe N°1)

- Publicidad -

Rubén David Aranda, dueño de la empresa constructora Chimen Aike en Santa Cruz, concentra, actualmente, la mayor cantidad de obra pública en la provincia, cedida por el actual gobernador Claudio Vidal a través del IDUV, Distrigas y Fomicruz, tal como lo vamos a demostrar en dos informes periodísticos.

En todos los casos, el gobierno provincial de Vidal mantiene la misma línea de irregularidades que en épocas de Austral Construcciones, consistente en sobreprecios, licitaciones amañadas, ocultamiento de información y adulteración de datos, una práctica muy conocida que desplegó el kirchnerismo cuando la obra pública era tutelada con exclusividad por Lázaro Báez.

El modelo de “negocios” es igual al anterior y metodológicamente, el gobierno de Claudio Vidal (quizás por sus profundas raíces K) continúa con el mismo mecanismo de corrupción.

Lo paradójico, si es que quisiéramos encontrar más puntos en común, más allá de los nombres y las obras, es que además de “elegir” a una constructora K inmersa en la corrupción pasada a cuyo frente está el conocido “constructor K” Rubén Aranda, en los últimos días, ante el remate inminente de la base de Austral Construcciones que Lázaro levantó en Río Gallegos, sobre el acceso a la ciudad, Claudio Vidal ofreció 2 millones de dólares para quedarse con el predio.

Nada mejor que un hombre con experiencia

En el año 2018 mientras procesaban al titular de Techint, Paolo Rocca, por su vinculación con el pago de coimas durante el gobierno de CFK por el entonces Juez Claudio Bonadío, el magistrado dictó la misma medida para Rubén David Aranda, por haber sido quien, con su empresa Chimen Aike, realizó las últimas dos grandes obras energéticas durante la gestión kirchnerista, por decisión de Julio de Vido.

Las licitaciones se efectuaron en octubre de 2014, con la idea de que las obras estuvieran terminadas a mediados de 2015, en plena campaña presidencial. La primera fue la del gasoducto Villarino-Patagones, con un presupuesto oficial del orden de los 100 millones de pesos; la segunda, la del gasoducto Pampeano Oeste (para abastecer a Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Suárez y Coronel Pringles), con un costo cercano a los 69 millones de pesos. A la cotización de ese momento sería un equivalente a un desembolso total de 20 millones de dólares. Ambas licitaciones las ganó Chimen Aike SA.

De acuerdo a lo publicado por el diario La Nueva Provincia del año 2018, señala: la primera, con un presupuesto de 99,8 millones de pesos: apenas 200 mil menos que el cálculo oficial. Su competidora fue la firma platense Coninsa, que ofertó unos 50 mil pesos más. No se presentó ninguna constructora de la región. Con la segunda licitación sucedió algo similar.

Aranda es dueño de la firma constructora Chimen Aike SA, radicada en Santa Cruz, y se lo vincula a Máximo Kirchner. Hay quienes los señalan como muy cercanos, aunque otros aclaran que sólo los une una relación empresarial: una inmobiliaria ligada al líder camporista administra propiedades que alquila el empresario.

Aranda fue procesado por estar involucrado con maniobras de defraudación y pago de sobreprecios en obras que el Estado nacional realizó en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio durante los años del kirchnerismo en el poder”.

Éste es el “empresario” elegido por el gobernador Claudio Vidal para darle la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Se podría decir que Vidal requirió para su gestión un hombre con sobrada experiencia en maniobras de este tipo y no dudó en contratarlo (¿O Máximo se los habrá recomendado?)

Está claro que los malos antecedentes de Aranda y Chimen Aike, no fueron problemas a la hora de la elección del gobierno provincial para otorgar dineros públicos a personas con antecedentes de manejos oscuros y flagrante corrupción que, hasta ahora, a ningún diputado, fiscal o al propio Tribunal de Cuentas de la provincia, les ha llamado la atención.

¿Quién es Rubén Aranda?

Para conocer al personaje, vamos a realizar una breve reseña del historial de este “empresario K”, histórico como Lázaro, pero sin el mismo nivel de confianza por parte de los jefes de la asociación ilícita armada para desfoltear al país, Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Néstor siempre mantuvo a Aranda en un segundo plano, porque tal como señalan las fuentes consultadas por esta Agencia con amigos del propio ex presidente, quien hoy es “constructor de Vidal” nunca fue de su total confianza.

Luego del fallecimiento de NK y con el apoyo de Jaime Álvarez, hoy ministro de Energía y Minería de Vidal, Aranda se acercó a Julio de Vido y fue allí donde comenzaron a cerrar negocios multimillonarios, empezando con YCRT y siguiendo con los gasoductos de Pico Truncado y Los Antiguos.

“No dejaron ilícito sin cometer, a través de la obra pública y los dineros que robaron a través de los cobros de anticipos financieros de obras que no comenzaron como redes de agua y cloacas, además de las grandes y más importantes que fueron apareciendo”, confió la fuente y en ese momento Aranda, por medio de su amigo Osvaldo José Sanfelice, se hizo un habitué de la inmobiliaria donde Néstor había puesto a Máximo para que dejara de dormir hasta el mediodía. Allí Aranda se acercó al hijo del patrón y comenzó su amistad.

Cuando en el año 2015 el kirchnerismo perdió las elecciones a nivel nacional, Rubén Aranda se refugió en Formosa, bajo el brazo del inefable Infrán y posteriormente, con la llegada de Alberto Fernández como presidente, trabajó para algunos municipios en la provincia de Buenos Aires.

Volviendo a las fuentes

Hoy en Santa Cruz, el armado de complicidad política gira alrededor del Ministro Jaime Álvarez, el hombre de confianza de Claudio Vidal, quien fue elegido primero para diputado y después puesto en la gobernación, quien participa o influye del armado licitatorio de la obra pública que se entrega.

Hoy Rubén Aranda con la empresa Chimen Aike, está cosechando fondos a través de la obra pública, como en aquello inicios de Lázaro con NK; sin embargo, la impunidad con la que se manejan en la provincia, sin que el Gobernador advierta los peligros de seguir con el mismo modus operandi del kirchnerismo, puede ser un boomerang para su gestión.

En Santa Cruz hoy, prácticamente, todos los entes provinciales responden a Jaime Álvarez y por ende a Rubén Aranda. El Gobernador Claudio Vidal lo sabe, pero permite el “siga siga” como hacía Alicia durante sus dos gobiernos o como hace actualmente otro kirchnerista desde el poder municipal, el intendente de esta capital Pablo Grasso.

El problema de Vidal va a llegar cuando lo que sucede en Santa Cruz tome estado público a nivel nacional y la prensa comience a reconocer la misma metodología K en la obra pública en Santa Cruz y verifiquen la aparición de los mismos nombres, apellidos y empresas que fueron fundacionales y participaron en el mayor robo de la historia, a través de la obra pública nacional y provincial que en estos días está siendo juzgada y condenada por la justicia federal. (Agencia OPI Santa Cruz)