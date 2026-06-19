El Gobierno nacional adjudicó la Hidrovía a Jan De Nul y Servimagnus

- Publicidad -

La administración central oficializó el traspaso de la gestión y el dragado del corredor fluvial clave para el ingreso de divisas al complejo agroexportador.

La adjudicación de la Vía Navegable Troncal al consorcio privado expone la incapacidad estatal para gestionar el dragado y mantenimiento del canal por donde circula el 80% de las exportaciones del país. El Poder Ejecutivo Nacional formalizó el traspaso operacional tras mantener el esquema bajo control estatal provisorio durante los últimos años.

El control operativo de Vía Navegable Argentina

La constructora belga Jan De Nul y la firma local Servimagnus conformarán la sociedad Vía Navegable Argentina (VNA) para asumir la explotación de la principal ruta fluvial de cargas. El apoderado de la corporación europea, Wim Bosteels, ratificó que el contrato de concesión privada exigirá la inversión directa en equipamiento propio sin subsidios directos del Tesoro Nacional.

- Publicidad -

El pliego adjudicado obliga al consorcio a garantizar la profundidad del calado para los buques de gran porte que transportan la producción agroindustrial y manufacturera. La reactivación de los contratos de mantenimiento impacta de forma indirecta en los puertos patagónicos, al reconfigurar las tarifas del cabotaje marítimo regional.

El impacto en los costos logísticos y el comercio exterior

El gerente general de Servimagnus, Marcos De Vincenzi, detalló que la propuesta técnica se financia con riesgo empresario y prevé la absorción de 600 puestos de trabajo directos e indirectos. La privatización del servicio busca revertir el sobrecosto logístico que afectaba la competitividad cambiaria de las economías regionales frente a los puertos de la región.

Los balances comerciales que manejan las empresas portuarias demuestran que los trabajos de profundización ejecutados durante los últimos 30 años sostuvieron el flujo de divisas líquidas del BCRA. La modernización del sistema tecnológico de la traza fluvial determinará el precio final de los fletes que abonan los productores del interior del país. (Agencia OPI Santa Cruz)