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(OPI Chubut) – La Cámara de Diputados de Chubut aprobó la declaración de Patrimonio Cultural al primer acueducto que vincula Trelew con Puerto Madryn y de esta manera protege la histórica sala de bombeo, su maquinaria original y la toma de agua sobre el río Chubut.

Se trata de las obras que proveyeron de agua potable para los primeros colonos en el siglo XIX y con la norma aprobada se preservará todo el patrimonio que incluye las instalaciones originales.

Impulsado por el diputado Sixto Bermejo, integrante del bloque Despierta Chubut, esta protección patrimonial “alcanza de forma específica a la histórica sala de bombeo con su correspondiente maquinaria de época, la casa destinada al encargado de las instalaciones y la toma de agua emplazada sobre la ribera del río Chubut”.

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Bermejo destacó en el debate “el profundo valor histórico y tecnológico de la obra, rememorando las complejas condiciones que debieron afrontar los primeros colonos galeses tras su desembarco en las costas del Golfo Nuevo en el año 1865”.

El diputado destacó que esta obra fue fundamental para la “subsistencia de la población depende exclusivamente del régimen de lluvias y del traslado logístico de agua desde el valle inferior, situación que encontró una resolución definitiva con la edificación de este acueducto”. (Agencia OPI Chubut)