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(Por Rubén Lasagno) – Esta noche se realizó una nueva marcha de la policía de Santa Cruz con un volumen de aproximadamente 1.200 personas que se desplazaron por cuadras aledañas a la jefatura de policía, portando linternas y celulares encendidos, pero sin redoblantes ni bombos, debido a la hora en que se realizó la movilización.

En la marcha había personal en actividad pero de franco, familias, jubilados y personal de penitenciaría donde todos reclamaban salarios, apertura de un diálogo sincero y a pesar de estar convocados a una mesa de acuerdo para mañana, los organizadores de la marcha de hoy señalaron que ni las movilizaciones ni las carpas se van a levantar hasta que el gobierno decrete los aumentos salariales correspondientes y la recomposición de los sueldos policiales de acuerdo a la canas familiar de Santa Cruz,

Para mañana a las 10:00hs la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria fue llamada a participar en la Mesa del Salarios y es ante este anuncio que hizo el gobierno, los integrantes de la policía ratificaron que hasta que los aumentos, ajustes y demandas no sean de cumplimiento efectivo, ellos no levantarán las medidas ni dejarán de hacer movilizaciones.

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Paralelamente, los organizadores del movimiento de autoconvocados de la policía aseguraron que hoy en día el 90% de la policía provincia adhiere a la medida y recordemos que el gobierno decidió movilizar a los cadetes de la Escuela de Policía hacia las comisarías y el gobernador Claudio Vidal convocó a las fuerzas federales para colaborar con la seguridad de la provincia, lo que también, recalentó la interna policial.

Nueva marcha multitudinaria de policías en Río Gallegos. Medida inédita: Oficiales Jefes y Superiores intimaron al Gobernador – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El síntoma de que este conflicto atraviesa a todos los cuadros policiales, a diferencia de otras veces donde los oficiales superiores no se manifestaban, en esta oportunidad precisamente los oficiales Jefes y Superiores, se expresaron en una suerte de carta abierta al gobernador Vidal donde hacen hincapié en el deterioro que ha sufrido la Fuerza; le reclama un aumento salarial fuerte y concreto a la vez que no sea pagado en cuotas y le dicen al mandatario que si no adopta medidas para resolverlo “lamentablemente nos veremos obligados a acompañar las medidas que el personal considere necesarias para hacer visible esta legítima demanda”, culmina el texto, constituyendo la primera vez que la oficialidad en toda su expresión se manifiesta institucionalmente en un conflicto de este tipo. (Agencia OPI Santa Cruz)