La producción industrial caerá 5% en mayo 

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El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) proyecta una aceleración de la caída fabril motorizada por la baja de la demanda eléctrica.

La producción industrial consolidará su recesión con una caída proyectada en torno al 5% interanual en mayo, agravando la contracción del 2,8% registrada en abril. El informe del CEU-UIA confirma que la devaluación real licuó el consumo de Grandes Usuarios Industriales, cuya demanda eléctrica cayó 2,1%.

La recesión golpea de forma directa los recursos fiscales de las provincias mediante la pérdida de recaudación en concepto de IVA y el freno en la actividad económica. En el rubro metalmecánico, los establecimientos fabriles redujeron su producción un 1,4%, mientras que el patentamiento de maquinaria industrial se hundió 11,2%.

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La caída de la actividad sectorial restó ingresos genuinos por la vía del comercio exterior debido al retroceso del 7% mensual en las exportaciones destinadas a Brasil. La agroindustria también redujo la liquidación de divisas un 6,2% mensual, registrando un desplome interanual del 11,7% respecto al mismo período de 2025.

La directora ejecutiva de la UIA, María Laura Bermúdez, denunció ante la Cámara de Diputados el impacto negativo del esquema cambiario actual. La directiva detalló que el sesgo regulatorio incentiva la importación de bienes finales en detrimento de los bienes intermedios locales.

El estancamiento exportador de la industria local acumula un periodo de 10 años sin crecimiento genuino tras haber alcanzado los picos máximos del sector entre 2011 y 2013. Bermúdez expuso ante los legisladores que la composición de los embarques cambió, desplazando a la petroquímica frente al avance de los minerales primarios. (Agencia OPI Santa Cruz)