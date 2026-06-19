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El gobierno provincial informó una nueva oferta salarial para los estatales de la administración central y también para los trabajadores de la salud, donde los gremios rechazaron la propuesta y se espera un nuevo encuentro durante la próxima semana en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La oferta en ambos casos alcanza un acumulado del 17,3% con los haberes del mes de noviembre a percibir los primeros días de diciembre: Julio 10%, Setiembre 3%, Octubre 0,5% y Noviembre 3%.

Desde el gremio ATE, quien participa en la paritaria central y de Salud, confirmaron el rechazo de la oferta desde el secretario general, Carlos Garzón.

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“Debemos recuperar en la primera cuota lo perdido durante el primer semestre como piso para la discusión. El 10% en julio llega tarde, no contempla el aguinaldo ni mucho menos la inflación del primer semestre” señaló Garzón en sus redes sociales.

El gobierno de Claudio Vidal inició las negociaciones salariales en junio y hasta el momento no pudo cerrar los acuerdos en ninguna instancia.

La inflación acumulada para la región patagónica fue del 13,3% hasta el mes de mayo.

Garzón aseveró que “estamos dispuestos a discutir todas las horas y días que sean necesarios para arribar a un acuerdo y que la gente tenga plata rápidamente en el bolsillo, pero con esta propuesta se cobraría recién en agosto”. (Agencia OPI Santa Cruz)