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(OPI Chubut) – La Legislatura del Chubut aprobó este jueves sobre tablas un proyecto de resolución para manifestar la preocupación ante la falta de transferencia de fondos nacionales destinados al financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

La iniciativa advierte que la retención de estos recursos pone en riesgo la operatividad de los cuarteles de todo el país.

El proyecto fue impulsado por la diputada María Andrea Aguilera (Despierta Chubut) quien precisó que el Gobierno Nacional retiene “un remanente estimado en 43 mil millones de pesos correspondientes al ejercicio presupuestario de 2025”.

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Aguilera dijo que estos recursos “no forman parte de las partidas de libre disponibilidad del Estado, sino que provienen de una recaudación directa: la contribución obligatoria sobre las primas de seguros, tal como lo establece la Ley Nacional N° 25.054”.

Al tener una afectación específica, la normativa prohíbe explícitamente que se desvíen a otras áreas de la administración pública.

“Estamos hablando de recursos que fueron creados exclusivamente para fortalecer la operatividad de los cuarteles. No son fondos que puedan destinarse a otros fines” añadió la legisladora.

El retraso en el envío de fondos trae aparejada “complicaciones materiales para las federaciones y asociaciones civiles que sostienen el servicio en cada localidad”.

Además, paraliza la compra de equipamiento crítico, los programas de capacitación del personal, las obras de infraestructura en los cuarteles y el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades móviles de emergencia. (Agencia OPI Chubut)