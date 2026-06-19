Prorrogan beneficios fiscales para empresas radicadas en Chubut

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(OPI Chubut) – La Cámara de Diputados de Chubut aprobó este jueves una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo para prorrogar el alivio tributario destinado al sector privado.

En el debate parlamentario entre las bancadas políticas se diferenciaron al momento del tratamiento del proyecto, aunque prosperó el impulso del oficialismo dado que la iniciativa contaba con dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda.

La norma prórroga por idéntico término los plazos previstos en la Ley XXIV N° 116 y prevé incentivar la radicación de inversiones, otorgando exenciones directas sobre el Impuesto de Sellos al momento de constituir sociedades o registrar aumentos de capital.

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El requisito principal es que las firmas puedan retener estos beneficios fiscales es mantener su domicilio legal y fiscal dentro del territorio chubutense por un período mínimo de sesenta meses.

De esta manera, la administración que conduce el gobernador Ignacio Torres extenderá el programa de incentivos para el sector empresarial, aliviando los costos de capitalización de las compañías y dinamizar la generación de empleo en medio del complejo escenario económico nacional. (Agencia OPI Chubut)