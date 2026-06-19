Gobierno fueguino firmó acuerdo con empresa por proyectos acuícolas

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(OPI TdF). El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella firmó con la empresa argentino canadiense Wanchese Cooke para avanzar en un nuevo plan de desarrollo acuícola y la normativa vigente.

Melella suscribió una carta de intención con la firma para “establecer un marco inicial de diálogo, intercambio técnico e institucional y evaluación de oportunidades de desarrollo acuícola en la provincia”, se informó oficialmente.

La intención será avanzar en la promoción de “una acuicultura sostenible, innovadora y generadora de valor agregado, en consonancia con el Plan de Desarrollo Acuícola provincial”.

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Entre las partes se podrá relevar capacidades productivas, infraestructura disponible y alternativas de cooperación técnica que permitan analizar futuras inversiones y proyectos vinculados al desarrollo hidrobiológico y acuícola en el territorio fueguino. (Agencia OPI Tierra del Fuego)