El desempleo trepó al 7,8% y golpea a 1,1 millones de personas

- Publicidad -

El informe oficial de la Encuesta Permanente de Hogares confirma que 1,1 millones de argentinos buscan trabajo activamente sin encontrarlo.

La tasa de desocupación escaló al 7,8% en el primer trimestre de 2026, lo que expone el enfriamiento de la actividad económica y la destrucción de puestos laborales. La cifra oficial que difundió el INDEC demuestra que 1,1 millones de personas se encuentran sin tareas, disponibles para trabajar y bajo una búsqueda activa en todo el país.

El balance diario de las delegaciones regionales demuestra cómo el ajuste licúa la calidad del mercado de trabajo. De los 13,5 millones de personas ocupadas en el territorio nacional, el 44,2% sobrevive dentro de la informalidad laboral, un indicador que en las provincias de la Patagonia impacta directamente sobre el consumo interno y la recaudación de las cajas de previsión social.

- Publicidad -

El desagregado técnico de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) revela que entre los 9,7 millones de asalariados registrados por el organismo, el 37,9% no cuenta con descuento jubilatorio. Esta desprotección previsional desmiente el discurso oficial de estabilización y consolida un esquema de subas nominales que pierden poder adquisitivo real frente a la inflación.

Subocupación y jornadas laborales al límite

La presión sobre el mercado de trabajo se extiende entre quienes ya tienen un empleo pero necesitan generar más ingresos de forma urgente. El reporte del INDEC explicita que la subocupación demandante abarca al 12,1% de la Población Económicamente Activa (PEA), un universo de trabajadores que cubren menos de 35 horas semanales y pretenden sumar más carga horaria.

Por su parte, el segmento de trabajadores sobreocupados —aquellos que extienden sus jornadas por encima de las 45 horas semanales para compensar la pérdida del salario real— ya representa el 26,6% del total de los ocupados. Dentro del universo de cuentapropistas y no asalariados, que totalizan 3,8 millones de personas, el 85,5% se desempeña por cuenta propia de forma independiente. (Agencia OPI Santa Cruz)