Carlos Bianco desligó a la gobernación bonaerense de Martín Insaurralde

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La Justicia Federal ordenó el secuestro del teléfono celular de Jésica Cirio tras la filtración de filmaciones que registran fajos de dólares en su vivienda. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, tomó distancia de la situación procesal de Martín Insaurralde.

El 23 de junio de 2026, Luis Armella, juez a cargo del Juzgado Federal de Quilmes, dispuso operativos de urgencia en la provincia de Buenos Aires para localizar a Jésica Cirio, exesposa del exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. La medida busca incautar el dispositivo móvil de la conductora para extraer el archivo original de los videos donde acopia moneda extranjera en efectivo. La causa penal investiga los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las medidas dispuestas por el Juzgado Federal de Quilmes

Luis Armella, juez federal, instruyó a las fuerzas de seguridad para hallar el paradero de Jésica Cirio de forma inmediata. La fiscalía penal busca determinar la fecha exacta de grabación y el origen de las divisas exhibidas en el vestidor. El peritaje tecnológico sobre el soporte informático original resolverá si los fondos integran el patrimonio no declarado de Martín Insaurralde.

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La causa judicial acumuló las nuevas filmaciones hogareñas como elemento de prueba complementario. Los investigadores judiciales confirmaron que los procedimientos de registro se ejecutaron en los domicilios vinculados a la imputada. El expediente penal busca determinar la trazabilidad de los fajos de billetes guardados en cajas y bolsas plásticas.

La reacción política del Ministerio de Gobierno bonaerense

Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se pronunció sobre las derivaciones del caso en la sede de la gobernación. El funcionario de Axel Kicillof, gobernador bonaerense, desligó a la administración pública provincial de la defensa de Martín Insaurralde. Las declaraciones públicas marcaron el primer posicionamiento oficial del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires ante el nuevo material probatorio.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno, delegó de forma taxativa la resolución del conflicto en el Poder Judicial de la Nación. El funcionario bonaerense afirmó que los magistrados competentes establecerán las sanciones penales pertinentes en caso de comprobarse ilícitos financieros. El gabinete provincial evita la contención política del ex intendente de Lomas de Zamora tras su renuncia al cargo ejecutivo.

Antecedentes de la investigación patrimonial

Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, renunció a su cargo en octubre de 2023 tras la difusión de imágenes de un viaje al exterior. El Juzgado Federal de Quilmes inició de oficio la causa por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el funcionario y su entorno familiar. Las pericias previas incluyeron inhibiciones generales de bienes y pedidos de informes financieros internacionales a la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América.

Jésica Cirio, exesposa del imputado, quedó formalmente imputada en el expediente judicial como presunta testaferro de los bienes investigados. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires auditó de forma paralela las declaraciones juradas presentadas por el exjefe de ministros. Las discrepancias entre los ingresos declarados y el nivel de gastos suntuarios motivaron los sucesivos allanamientos dictados por la Justicia Federal. (Agencia OPI Santa Cruz)