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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz anunció un nuevo paro de 120 horas hasta el viernes 26 de junio en rechazo de la oferta salarial que presentó el gobierno provincial en la mesa de discusión paritaria.

El gremio que ostenta la representación mayoritaria en las negociaciones rechazó la oferta por “insuficiente” y reclama que se compense la pérdida salarial frente a la inflación del primer semestre del año.

El gobierno que encabeza Claudio Vidal presentó una propuesta de aumento del 17,3% a percibir a diciembre de 2026 y desde la entidad sindical señalaron que “no responde a la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores estatales”.

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El secretario general de ATE, Carlos Garzón aseguró que la propuesta oficial “busca seguir agudizando el conflicto social”.

Las negociaciones se retomarán el próximo miércoles 24 de junio, donde el gobierno provincial evalúa la posibilidad de efectuar una nueva oferta salarial para la administración central. (Agencia OPI Santa Cruz)