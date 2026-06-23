Patricia Bullrich rechazó la convocatoria de Manuel Adorni en Casa Rosada

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Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros, no recibirá a Patricia Bullrich, senadora nacional de La Libertad Avanza, en la Casa Rosada. La legisladora priorizó la actividad legislativa en el Senado de la Nación frente a la citación del funcionario nacional prevista para el 23 de junio de 2026.

La senadora nacional Patricia Bullrich suspendió su asistencia a la reunión convocada por el jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni en la Casa Rosada para el 23 de junio de 2026. El conflicto principal radica en la negativa de la legisladora a blindar al funcionario ante el pedido de interpelación por presunto enriquecimiento ilícito. El faltazo expone el quiebre político en el bloque oficialista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los motivos de la ausencia en la Casa Rosada

El entorno de la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación confirmó que Patricia Bullrich declinó la invitación formal. La jefatura de bloque argumentó que la legisladora debe encabezar la reunión de Labor Parlamentaria en el Congreso de la Nación.

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La reunión de Labor Parlamentaria busca postergar la interpelación de Manuel Adorni mediante acuerdos con sectores dialoguistas. Desde el despacho de la senadora afirmaron que ella mantiene reuniones constantes, a diferencia del resto de los integrantes de la Cámara Alta.

El cronograma oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros organizó los encuentros del 23 de junio de 2026 en tres turnos específicos. Las reuniones pautadas fijaron horarios a las 11:00 horas, las 13:30 horas y las 16:00 horas.

La interna oficialista por la interpelación

Los funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación en la Casa Rosada conocieron la decisión de Patricia Bullrich a través de los medios de comunicación. Los sectores de la sede gubernamental interpretaron la acción como un posicionamiento político adverso hacia el jefe de Gabinete de Ministros.

Patricia Bullrich rechazó previamente la orden directa de Javier Milei, presidente de la Nación, y de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. La conducción del Poder Ejecutivo exigió blindar a Manuel Adorni ante las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

La senadora nacional manifestó su disidencia explícita durante la última reunión de la mesa política oficialista. El desacuerdo de la legisladora expone las diferencias internas ante la investigación judicial que afecta a la administración central. (Agencia OPI Santa Cruz)