Suben 2,10% los aranceles pero quedan debajo del costo de vida real

La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó un incremento lineal que indexa los servicios médicos obligatorios con el rezago inflacionario del mes previo.
Con una actualización de apenas el 2,10% para los aranceles prestacionales, el Ministerio de Salud de la Nación consolidó una pérdida en el poder adquisitivo de los centros de salud y profesionales independientes que atienden la cobertura de tratamientos complejos en el inicio de junio de 2026.
El ajuste de la Resolución 1297/2026 en los aranceles de cobertura
El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, firmó la Resolución 1297/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, la cual calcula el ajuste sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de mayo de 2026.
La normativa oficializa el tope para el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, aplicando el coeficiente del 2,10% de forma homogénea a todas las categorías médicas y de transporte, sin convalidar las subas de costos operativos sectoriales.
La medida toma como referencia los valores fijos que el propio organismo había aprobado en la Resolución 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, anulando cualquier mesa de negociación paritaria o reconocimiento de mayores costos de insumos médicos importados.
El tope regulatorio y el adicional del 20% para la Patagonia
La estructura de costos en el sur del país mantiene un impacto diferencial debido a que la norma ratificó un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las provincias de la región patagónica.
El reconocimiento geográfico busca compensar los mayores costos de alquileres, salarios y logística en distritos como Santa Cruz, aunque los prestadores locales denuncian que la base del cálculo nominal disuelve el beneficio frente a la inflación acumulada.
El desfasaje financiero afecta directamente la cadena de pagos de las obras sociales provinciales y prepagas, que liquidarán los servicios médicos obligatorios con los nuevos valores mínimos establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de junio de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)