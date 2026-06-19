Suben 2,10% los aranceles pero quedan debajo del costo de vida real

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La Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó un incremento lineal que indexa los servicios médicos obligatorios con el rezago inflacionario del mes previo.

Con una actualización de apenas el 2,10% para los aranceles prestacionales, el Ministerio de Salud de la Nación consolidó una pérdida en el poder adquisitivo de los centros de salud y profesionales independientes que atienden la cobertura de tratamientos complejos en el inicio de junio de 2026.

El ajuste de la Resolución 1297/2026 en los aranceles de cobertura

El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, firmó la Resolución 1297/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial, la cual calcula el ajuste sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de mayo de 2026.

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La normativa oficializa el tope para el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, aplicando el coeficiente del 2,10% de forma homogénea a todas las categorías médicas y de transporte, sin convalidar las subas de costos operativos sectoriales.

La medida toma como referencia los valores fijos que el propio organismo había aprobado en la Resolución 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, anulando cualquier mesa de negociación paritaria o reconocimiento de mayores costos de insumos médicos importados.

El tope regulatorio y el adicional del 20% para la Patagonia

La estructura de costos en el sur del país mantiene un impacto diferencial debido a que la norma ratificó un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las provincias de la región patagónica.

El reconocimiento geográfico busca compensar los mayores costos de alquileres, salarios y logística en distritos como Santa Cruz, aunque los prestadores locales denuncian que la base del cálculo nominal disuelve el beneficio frente a la inflación acumulada.

El desfasaje financiero afecta directamente la cadena de pagos de las obras sociales provinciales y prepagas, que liquidarán los servicios médicos obligatorios con los nuevos valores mínimos establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional a partir de junio de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)