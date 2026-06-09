Fiscal alerta por la proliferación de armas y drogas en Comodoro Rivadavia

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(OPI Chubut) – El fiscal Martín Cárcamo alertó sobre las situaciones de violencia registradas en Comodoro Rivadavia, donde se cometieron 8 homicidios en lo que va del primer semestre del año.

El funcionario judicial señaló que los hechos de violencia están vinculados a la proliferación de armas de fuego, el crecimiento del narcotráfico y una escalada que “exige una respuesta integral para evitar una deriva cada vez más preocupante”.

Cárcamo sostuvo que “hay dos grandes situaciones que aquejan a Comodoro desde hace bastante tiempo. Una es la enorme circulación ilegal de armas de fuego y la otra es la utilización y comercialización de estupefacientes”.

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“Son dos flagelos que llevan justamente a situaciones que después deben ser resueltas por la Justicia. Y cuando esas dos condiciones se combinan, generan el mapa delictual que estamos observando este año con enorme intensidad”, añadió.

El fiscal sostuvo que en los hechos de violencia “muchas veces aparece un descreimiento hacia el sistema judicial y se valida la idea de hacer justicia por cuenta propia”.

“Si uno mira en retrospectiva y observa los elementos que vienen apareciendo, puede pensar tranquilamente que, si esta situación no se aborda de manera integral, Comodoro Rivadavia puede terminar siendo una fotografía de lo que en algún momento fue Rosario“, afirmó. (Agencia OPI Chubut)